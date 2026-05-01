به گزارش خبرنگار میراثآریا، برنامه تلویزیونی «صبح نشاط» با مشارکت اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سملقان در شهر آشخانه برگزار و از شبکه سه سیما (شبکه ۳ سراسری) و شبکه استانی اترک پخش شد.
این برنامه با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیتهای گردشگری و تاریخی شهرستان سملقان تدارک دیده شد و با استقبال خوب مردم و مسئولان محلی روبهرو شد.
در این برنامه، بر ظرفیتهایی همچون آتشکده تاریخی اسپاخو، محوطه باستانی ریوی و تپه قلعهخان تأکید شد و این فرصت فراهم آمد تا گوشهای از داشتههای ارزشمند گردشگری سملقان برای مخاطبان سراسری و استانی معرفی شود.
این همایش به مناسبت روز معلم و سالروز ولادت امام رضا (ع) برگزار شد و اقشار مختلف مردم در آن حضور داشتند. یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان نیز در این برنامه مشارکت فعال داشت و بخشهایی از آن از شبکه ۳ سیما پخش شد.
