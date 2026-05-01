بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سردار عبدالله خسروی امروز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اشاره به فعالیت شبانهروزی مرزبانان در سواحل خلیج فارس استان بوشهر، اظهار کرد: دو نفر گردشگر که در حوزه دریایی بوشهر در حال ماهیگیری بودند، به دلیل ناآگاهی از شرایط جوی و دریایی و همچنین ناتوانی در شنا، دچار حادثه شده و در آستانه غرق شدن قرار گرفتند.
فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود: با حضور بهموقع و اقدام سریع مأموران مرزبانی، این دو نفر از مرگ حتمی نجات یافتند و حادثه بدون خسارت جانی پایان یافت.
او با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در دریا تصریح کرد: هموطنان و گردشگران باید پیش از حضور در سواحل و انجام فعالیتهایی مانند شنا یا ماهیگیری، شرایط جوی و دریایی را بررسی کرده و نکات ایمنی و اصول دریانوردی را بهطور کامل رعایت کنند.
خسروی خاطرنشان کرد: مرزبانان استان بوشهر بهصورت شبانهروزی علاوه بر تأمین امنیت مرزهای دریایی، در خدمترسانی به مردم نیز از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند.
