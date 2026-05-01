نجات دو گردشگر از غرق‌شدگی در سواحل بوشهر توسط مرزبانان

نجات دو گردشگر از غرق‌شدگی در سواحل بوشهر توسط مرزبانان

فرمانده مرزبانی استان بوشهر از نجات دو گردشگر که سواحل بوشهر در حال غرق شدن بودندتوسط مأموران مرزبانی خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سردار عبدالله خسروی امروز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی مرزبانان در سواحل خلیج فارس استان بوشهر، اظهار کرد: دو نفر گردشگر که در حوزه دریایی بوشهر در حال ماهیگیری بودند، به دلیل ناآگاهی از شرایط جوی و دریایی و همچنین ناتوانی در شنا، دچار حادثه شده و در آستانه غرق شدن قرار گرفتند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود: با حضور به‌موقع و اقدام سریع مأموران مرزبانی، این دو نفر از مرگ حتمی نجات یافتند و حادثه بدون خسارت جانی پایان یافت.

او با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در دریا تصریح کرد: هموطنان و گردشگران باید پیش از حضور در سواحل و انجام فعالیت‌هایی مانند شنا یا ماهیگیری، شرایط جوی و دریایی را بررسی کرده و نکات ایمنی و اصول دریانوردی را به‌طور کامل رعایت کنند.

خسروی خاطرنشان کرد: مرزبانان استان بوشهر به‌صورت شبانه‌روزی علاوه بر تأمین امنیت مرزهای دریایی، در خدمت‌رسانی به مردم نیز از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

