به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابوالقاسم محمدزاده معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر امروز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ از تحولات اخیر حوزه تجارت خارجی و اقدامات انجام‌شده در جهت مقابله با چالش‌های ناشی از جنگ خبر داد و تصریح کرد: در دو هفته اخیر مذاکرات موثر با کشور عمان انجام شد و به‌زودی خط جدیدی برای تردد شناورهای ملوانی به این کشور راه‌اندازی می‌شود تا 2 هزار شناور فعال بتوانند از این مسیر برای تأمین کالا بهره‌مند شوند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: از 9 اسفند و همزمان با آغاز جنگ، سازمان صمت استان در حوزه‌های تولید و بازرگانی داخلی و خارجی جلسات مستمری را با هدف همراهی با بخش خصوصی و حل مشکلات فعالان اقتصادی برگزار کرد.

او با اشاره به جایگاه مهم شناورهای ملوانی در واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه، گفت: در کنار رویه رسمی تجارت، حدود 3 هزار شناور در بخش ملوانی در جنوب کشور فعالیت دارند که از این تعداد، حدود 2 هزار شناور فعال، کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی را وارد می‌کنند. در ابتدای جنگ، 500 لنج در گمرکات استان متوقف بودند که با تصمیم کارگروه ماده 4 و تفویض اختیار به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان، طی یک ماه، تمامی این شناورها ترخیص و همچنین حدود 6 هزار کانتینر کالای تجاری نیز تعیین تکلیف شد.

معاون سازمان صمت خاطر نشان کرد: بخش عمده اقلام ترخیص شده شامل کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید داخل بود و در همین مدت، ملوانان استان حدود 50 هزار تن برنج وارد کشور کردند که نقش مهمی در تأمین نیاز بازار داشت.

محمدزاده همچنین درباره محدودیت‌های اخیر در مبادلات با امارات متحده عربی خاطرنشان کرد: حدود 30 درصد حجم صادرات و واردات کشور با امارات انجام می‌شد که در شرایط کنونی، این ارتباط با محدودیت‌هایی مواجه شده است. در زمان آغاز جنگ، حدود 8 هزار کانتینر کالا در بندر بوشهر باقی مانده بود که تاکنون حدود 6 هزار کانتینر آن با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله معاونت اقتصادی استانداری، اداره کل بندر، گمرک و اداره استاندارد ترخیص شده است.

او تصریح کرد: هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی، گمرک، بندر و فعالان اقتصادی در ترخیص سریع کالاها نقش به‌سزایی در جلوگیری از کمبودهای بازار داشته است.

محمدزاده در ادامه از تلاش‌ها برای تأمین قطعات و مواد مورد نیاز صنایع فولاد و پتروشیمی خبر داد و تصریح کرد: بخشی از واحدهای صنعتی به‌زودی مجدداً به مدار تولید بازمی‌گردند. در راستای تنظیم بازار و تأمین نیازهای داخلی، صادرات برخی محصولات مانند آهن و فرآورده‌های پتروشیمی به صورت موقت محدود شده است تا تأمین داخل اولویت داشته باشد.

او افزود: با مدیریت و اعمال محدودیت‌های صادرات، برنامه‌ریزی شده است که قیمت محصولات کشاورزی، فولادی و صنایع پلاستیکی به شرایط پیش از وضعیت کنونی بازگردد و ثبات در بازار برقرار شود.

انتهای پیام/