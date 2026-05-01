کارگروه تسهیل و رفع موانع در حوزه گردشگری استان بوشهر برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراث‌فرهنگی استان بوشهر، امروز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: در این نشست با تشریح چالش‌های موجود در مسیر فعالیت‌های گردشگری استان، به‌ویژه در بخش مالیات، خسارت‌های کالبدی و کاهش حضور گردشگران در ایام جنگ رمضان برای این موارد چاره‌اندیشی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: فعالان گردشگری در چند سال اخیر با فشارهای متعددی روبه‌رو بوده‌اند و حمایت‌های هدفمند می‌تواند نقش مؤثری در بازگشت رونق به این بخش داشته باشد.

او تصریح کرد: در ادامه جلسه، مشکلات و نیازهای فعالان گردشگری مطرح و برای هر بخش راهکارهایی ارائه شد. از جمله موارد مهمی که مورد تأکید قرار گرفت امهال تسهیلات بانکی برای واحدهای گردشگری آسیب‌دیده،

تقسیط حق بیمه کارگران، کاهش فشارهای مالیاتی از جمله حوزه ارزش افزوده، تأمین تسهیلات سرمایه در گردش جهت حفظ و ادامه فعالیت واحدها و اختصاص تسهیلات با نرخ سود پایین برای تعمیرات و بازسازی زیرساخت‌های گردشگری بود.

در پایان مقرر شد دستگاه‌های مرتبط با پیگیری جدی مصوبات، زمینه اجرای عملی راهکارها را فراهم کنند تا بخشی از مشکلات فعالان گردشگری استان بوشهر در کوتاه‌مدت رفع شود.

