به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احسان جهانیان، شامگاه پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در آیین روز ملی خلیج‌فارس در ساحل بوشهر با گرامیداشت روز ملی خلیج فارس گفت: خلیج فارس نماد هویت تاریخی، تمدنی و باستانی مردم ایران زمین است و در طول قرن‌ها، این هویت با مقاومت و ایستادگی ملت ایران در پاسداری از این پهنه آبی گره خورده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر با اشاره به پیشینه تاریخی مردم ایران در حفاظت از خلیج فارس، اظهار کرد: در طول سده‌های گذشته تلاش‌هایی برای تحریف نام و هویت خلیج فارس صورت گرفته، اما مقاومت مردم ایران در صیانت از این میراث تاریخی و سرزمینی همواره ادامه داشته و این پایداری، بخشی از تاریخ‌سازی فرهنگی و دینی ملت ایران به شمار می‌آید.

او با تأکید بر جایگاه تاریخی استان بوشهر در فرهنگ دریایی کشور افزود: فرهنگ دریایی مردم استان بوشهر در راستای حفظ و حراست از این میراث بزرگ، از قرون گذشته تاکنون استمرار داشته و این فرهنگ در زندگی، آداب و رسوم و هویت مردم این منطقه نهادینه شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به نقش استان بوشهر در ترویج فرهنگ مقاومت بیان کرد: مردم این دیار در مقاطع مختلف تاریخ برای دفاع از سرزمین و هویت ملی خود جانفشانی کرده‌اند و به نمادهای برجسته مقاومت تبدیل شده‌اند.

جهانیان با یادآوری نام شخصیت‌های برجسته مقاومت در استان بوشهر تصریح کرد: شخصیت‌هایی همچون شهید رئیسعلی دلواری، شهید نادر مهدوی و در جنگ تحمیلی سوم اخیر سردار شهید علیرضا تنگسیری، نشان‌دهنده روحیه ایثار، مقاومت و غیرت مردم این خطه در دفاع از کیان کشور هستند.

او با اشاره به برگزاری برنامه‌های روز ملی خلیج فارس در استان بوشهر خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این برنامه‌ها ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و آشنا کردن نسل جوان با مسیر روشن فداکاری نیاکان این سرزمین است تا جوانان و نوجوانان با این میراث ارزشمند آشنا شده و آن را ادامه دهند.

