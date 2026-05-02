عبدالله سهرابی رئیس اداره سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی در یادداشتی نوشت: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری، یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه صنعت گردشگری است و نیازمند بررسی دقیق بازار، عوامل محیطی، و سازوکارهای حمایت است. این حوزه همواره با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی روبرو است که درک درست آن‌ها می‌تواند جهت‌گیری مناسب در تصمیم‌گیری‌ها را شکل داده و در صورت برنامه‌ریزی منظم و مدیریت هوشمند، می‌تواند موجب توسعه پایدار صنعت گردشگری و رونق اقتصادی شود.

ایران با داشتن جاذبه های گوناگون فرهنگی تاریخی، طبیعی و گردشگری از پتانسیل بالایی برای تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد اصلی گردشگری در جهان برخوردار است. اما میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار پایین است. بر اساس برآوردها، حجم سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری ایران از ۸۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ به ۱.۲ میلیون میلیارد ریال در سال ۱۴۱۰ افزایش خواهد یافت. با این وجود، این میزان سرمایه گذاری هم در صورت تحقق پیش بینی ها، همچنان کمتر از استانداردهای جهانی است. دلیل آن را هم باید در وجود چالش های متعددی که پیش و روی این صنعت در ایران است، جست و جو کرد.

مهمترین چالش این حوزه، مشکل تامین مالی پروژه ها است بویژه در پروژه های بزرگ که نیازمند سرمایه گذاری کلان است و در دسترسی به منابع مالی با نرخ مناسب، دشواری هایی وجود دارد. ضمن اینکه معمولاً ریسک عدم بازگشت و بازدهی طولانی مدت سرمایه وجود داشته و بوروکراسی اداری و طولانی بودن اخذ مجوزها و پاسخ استعلامات، زمان و هزینه اجرای پروژه ها را طولانی و افزایش داده است.

بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات نرخ ارز و تورم. از دیگر چالش های پیش و روی سرمایه گذاری در این بخش بوده و نیز کمبود نیروی متخصص در طراحی، ساخت و بهره‌برداری از زیرساخت‌های نوین مزید بر علت شده است. ضمن اینکه عدم وجود زیرساختهای مناسب ارتباطی بویژه فرودگاه ها که نقش مهمی در جذب و افزایش میزان سرمایه گذاری بویژه سرمایه گذاری خارجی در این صنعت را بر عهده دارند، به عنوان یک مانع جدی بر سر راه سرمایه گذاری در بخش گردشگری نقش آفرینی می کنند.

در کنار چالش‌ها، سرمایه گذاری در زیرساختهای گردشگری، فرصت ها و مشوق های قابل توجهی هم دارد که آن را به یک حوزه جذاب برای سرمایه گذاری تبدیل کرده است. به عبارت دیگر، فرصت ها در این بخش بسیار گسترده اند، اما تحقق آنها نیازمند ورود جدی هم برنامه ریزان و هم علاقمندان و سرمایه گذاران به این مقوله است. از یک طرف این حوزه در کشور ما هنوز در ابتدای مسیر توسعه قرار دارد و فاصله معناداری از لحاظ ایجاد زیرساختهای مورد نیاز مسافران و گردشگران با کشورهای پیشرفته وجود دارد و به دلیل تحریم، سرمایه گذاری خارجی محدودی صورت گرفته است و از سوی دیگر پشتیبانی روبه افزایش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در سالهای اخیر به عنوان یک فرصت جهت ورود سرمایه گذاران این بخش محسوب است.

نهایتاً وجود مشوقهای دولتی که از جمله آنها می توان به واگذاری اراضی دولتی و ملی به سرمایه گذاران این بخش، اعطاء تسهیلات بانکی کم بهره، رایگان شدن تغییر کاربری اراضی زراغی و باغی به گردشگری و ... اشاره کرد، باعث می شود سرمایه گذاری در بخش گردشگری، دارای جذابیت های خاص و ویژه ای باشد.

