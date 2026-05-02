بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سید میکائیل موسوی با اعلام این خبر اظهار کرد: شهید تقی حاتمی از نیروهای باتجربه یگان حفاظت این ادارهکل بود که از سال ۱۳۸۵ تاکنون در این مجموعه فعالیت میکرد و همواره بهعنوان یکی از نیروهای پرتلاش و متعهد در پاسداری از میراث فرهنگی شناخته میشد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان افزود: این همکار ایثارگر ظهر دیروز در جریان انجام مأموریت خطیر خنثیسازی بمبهای برجایمانده از دوران جنگ رمضان، در محدوده روستاهای اطراف زنجان، بر اثر انفجار به شهادت رسید و به یاران شهیدش پیوست.
او با گرامیداشت یاد این شهید والامقام خاطرنشان کرد: بیتردید روح بلند آن شهید گرانقدر در آستان حضرت حق مأجور است و نام، یاد و راه پرافتخار ایشان، چراغ هدایت و الگویی ارزشمند برای پاسداری از میراث فرهنگی این سرزمین خواهد ماند.
انتهای پیام/
نظر شما