یک صنعتگر چاقوساز در استان زنجان به شهادت رسید

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمیکائیل موسوی امروز دوازدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خب اظهار کرد: حسین زارعی، اصنعتگر چاقوساز زنجانی، ظهر دیروز در حین انجام مأموریت خطیر خنثی‌سازی بمب‌های برجای‌مانده از دوران جنگ رمضان، در محدوده روستاهای اطراف زنجان به شهادت رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی، در جریان عملیات مربوط به خنثی‌سازی بمب‌های برجای‌مانده از دوران جنگ رمضان، ۱۴ نفر از بسیجیان و پاسداران استان زنجان نیز به شهادت رسیدند.

او با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام اظهار کرد: حسین زارعی از صنعتگران چاقوساز زنجانی و از چهره‌های شناخته‌شده در عرصه هنرهای سنتی و صنایع دستی بود و همواره کوشید تا سرمایه‌های فرهنگی، صنایع دستی و مهارت‌های اصیل این خطه به نسل‌های آینده منتقل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان همچنین ضمن ابراز همدردی با خانواده معظم شهید و همرزمان وی، از تلاش‌های تمامی نیروهای حاضر در صحنه قدردانی کرد و افزود: این شهادت بار دیگر نشان داد امنیت و آرامش امروز، مرهون جانفشانی‌های نیروهای مومن و متعهد است.

