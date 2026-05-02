۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۴

یک صنعتگر چاقوساز در استان زنجان به شهادت رسید

یک صنعتگر چاقوساز در استان زنجان به شهادت رسید

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان از شهادت «حسین زارعی» صنعتگر چاقوساز زنجانی ظهر دیروز در حین انجام مأموریت خطیر خنثی‌سازی بمب‌های برجای‌مانده از جنگ رمضان در محدوده روستاهای اطراف زنجان به شهادت رسید.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمیکائیل موسوی امروز دوازدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خب اظهار کرد: حسین زارعی، اصنعتگر چاقوساز زنجانی، ظهر دیروز در حین انجام مأموریت خطیر خنثی‌سازی بمب‌های برجای‌مانده از دوران جنگ رمضان، در محدوده روستاهای اطراف زنجان به شهادت رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی، در جریان عملیات مربوط به خنثی‌سازی بمب‌های برجای‌مانده از دوران جنگ رمضان، ۱۴ نفر از بسیجیان و پاسداران استان زنجان نیز به شهادت رسیدند.

او با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام اظهار کرد: حسین زارعی  از صنعتگران چاقوساز زنجانی و از چهره‌های شناخته‌شده در عرصه هنرهای سنتی و صنایع دستی بود و همواره کوشید تا سرمایه‌های فرهنگی، صنایع دستی و مهارت‌های اصیل این خطه به نسل‌های آینده منتقل شود.

 مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان همچنین ضمن ابراز همدردی با خانواده معظم شهید و همرزمان وی، از تلاش‌های تمامی نیروهای حاضر در صحنه قدردانی کرد و افزود: این شهادت بار دیگر نشان داد امنیت و آرامش امروز، مرهون جانفشانی‌های نیروهای مومن و متعهد است.

زهرا محمدی
دبیر مهدی ارجمند

