به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داریوش رحیم‌مشایی عصر جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: جشنواره تی تی گل (شکوفه مرکبات) در سالن سرپوشیده ورزشی شهید مهدی پور خرم آباد تنکابن با حضور روسای ادارات، بخشدار، شهردار، اعضای شورای اسلامی و رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تنکابن برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تنکابن افزود: این جشنواره با مشارکت ادارات ورزش وجوانان، فرهنگ وارشاد اسلامی، هیئت ورزش روستایی، شهرداری و شورای اسلامی شهر خرم آباد، بخشداری و شورای اسلامی بخش خرم آباد، تعاونی دهیاران بخش خرم آباد وموسسه فرهنگی و ورزشی المپیک تنکا، شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن، خانه مشارکت مردم درسلامت شهرستان تنکابن، شبکه ایران یاران جوان شهرستان تنکابن برگزار شد.

مشایی به اجرای برنامه‌های متنوع از جمله مسابقات فرهنگی، موسیقی‌های بومی، بازهای محلی، نمایشگاه صنایع‌دستی در شهر خرم اباد تنکابن، اشاره کرد.

مشایی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری مازندران به ویژه شهرستان تنکابن، یادآور شد: جاذبه‌های فصلی همزمان با دگرگونی طبیعت و فرآورده‌های آن می‌خواند بهترین بهانه برای اجرای تورهای مسافرتی و سفرهای یک‌روزه به مازندران در قالب سفر گروهی باشد.

