به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی شنبه ۱۲ اردیبهشت۱۴۰۵ در حاشیه بازدید و گفت‌وگو با نماینده مردم شهرستان گلوگاه و بهشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در سفر مقام عالی وزارت به شهرستان‌های بهشر و گلوگاه و بازدیدی از مجتمع گردشگری بردنای گلوگاه داشتند و با توجه به اینکه این روستا به عنوان یک روستای محروم از تاسیسات گردشگری شناخته شده است، آماده‌سازی راه دسترسی به این مجتمع گردشگری در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران آماده سازی مسیر دسترسی در مناطق نمونه گردشگری را از تعهدات اداره‌کل برشمرد و یادآور شد: با توجه به اینکه روستای بردنا جزو مناطق نمونه گردشگری نیست، مقرر شد، مسیر دسترسی با هماهنگی و تفاهم نامه با اداره‌کل مسکن و شهرسازی و پرداخت نصف هزینه توسط مالک و سرمایه‌گذار، شرایط برای خدمت‌رسانی این مجتمع گردشگری و جذب گردشگران در منطق بکر استان هموار شود.

او همچنین به ساماندهی صفی‌آباد کاخ موزه شهرستان بهشهر و موزه مردم‌شناسی که در شهرداری این شهر واقع شده و به اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران تحویل شد، اشاره کرد.

ایزدی با بیان اینکه شرق استان دارای ظرفیت‌های بی‌شمار اما فاقد تاسیسات گردشگری است؛ یادآور شد: توسعه گردشگری به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته در گردشگری منوط به همراهی تمامی دستگاه‌های اجرایی به ویژه نمایندگان مردم در شورای مجلس اسلامی است.

انتهای پیام/