۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۴

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان رامسر

سواحل رامسر برای تابستان آماده می‌شود

رئیس ادلره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رامسر، گفت: سواحل رامسر برای تابستان آماده می‌شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابوطالب علی‌پناه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ ابا اشاره به سواحل زیبای ۲۱ کیلومتری رامسر گفت: ساماندهی ۲۴ ایستگاه تفریحات دریایی و پلاژها و طرح سالم‌سازی دریا قبل از آغاز طرح تابستان که از ۱۰ خردادماه آغاز می‌شود، ادامه دارد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رامسر با اشاره به همراهی دستگاه‌های کمیته نظارت بر ساماندهی سواحل، افزود: سواحل رامسر پرمخاطب‌ترین جاذبه این شهرستان درفصل گرم سال محسوب می‌شود و نظارت و ساماندهی آن برای خدمت‌رسانی به گردشگران ضروری است.

او از نظارت دقیق بر سواحل مثل یک سپر محافظتی یاد کرد و گفت: نظارت مستمر باعث می‌شود که هم از طبیعت و هم از انسان‌ها مراقبت می‌شود و خطرات احتمالی زودتر شناسایی و از بین برود.

کد خبر 1405021200707
ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

