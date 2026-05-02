بهگزارش خبرنگار میراثآریا، ابوطالب علیپناه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ ابا اشاره به سواحل زیبای ۲۱ کیلومتری رامسر گفت: ساماندهی ۲۴ ایستگاه تفریحات دریایی و پلاژها و طرح سالمسازی دریا قبل از آغاز طرح تابستان که از ۱۰ خردادماه آغاز میشود، ادامه دارد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان رامسر با اشاره به همراهی دستگاههای کمیته نظارت بر ساماندهی سواحل، افزود: سواحل رامسر پرمخاطبترین جاذبه این شهرستان درفصل گرم سال محسوب میشود و نظارت و ساماندهی آن برای خدمترسانی به گردشگران ضروری است.
او از نظارت دقیق بر سواحل مثل یک سپر محافظتی یاد کرد و گفت: نظارت مستمر باعث میشود که هم از طبیعت و هم از انسانها مراقبت میشود و خطرات احتمالی زودتر شناسایی و از بین برود.
