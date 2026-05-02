به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی عالی‌پور بیان کرد: این مرحله از پایش با تمرکز بر کنترل شرایط رطوبتی محیط موزه و مخزن و نیز به‌روزرسانی کامل مواد جاذب رطوبت (سلیکاژل‌) انجام شد.

سرپرست پایگاه میراث‌جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه ادامه داد: در این عملیات، همه سلیکاژل‌های قدیمی از ویترین‌ها، قفسه‌ها و جعبه‌های نگهداری خارج و پس از بررسی میزان اشباع و تغییر رنگ، با سلیکاژل‌های تازه و فعال جایگزین شدند. همچنین مقدار لازم سلیکاژل برای هر ویترین باتوجه به حجم هوای محفظه و نوع آثار موجود، تعیین و ثبت شد.

او افزود: در ادامه، جعبه‌ها و مخازن نگهداری آثار تاریخی نیز پایش شد و برای هر محفظه به‌تناسب شرایط، میزان مشخصی سلیکاژل نو برای تثبیت رطوبت محیط داخلی قرار داده شد.

عالی‌پور با قدردانی از حضور و همراهی مسئول یگان حفاظت، امین اموال، کارشناس موزه و کارشناس مرمت، تأکید کرد که اجرای این پایش‌ها حتی در روزهای تعطیلی موزه‌ها، در راستای کنترل مستمر شرایط محیطی و ارتقای کیفیت نگهداری آثار است.

او تصریح کرد: پایش منظم رطوبت، به‌ویژه در دوره‌های تغییرات فصلی، نقش مهمی در افزایش عمر مفید اشیای تاریخی و پیشگیری از آسیب‌های رطوبتی دارد.

