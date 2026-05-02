به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه در بازدید از کارگاههای میراثی، مجموعههای اقامتی و ظرفیتهای کشاورزی- گردشگری میمند با حضور در کارگاه شیشهگری استاد کریم صالحی، از نزدیک در جریان روند تولید شیشههای سنتی که همزاد با صنعت گلابگیری در این منطقه است، قرار گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس یکی از محورهای اصلی این بازدید، بررسی وضعیت «کارگاه قدیمی شیشهگری» بود که در تملک میراثفرهنگی قرار دارد.
مریدی تصریح کرد: شیشهگری میمند، مکملِ هویت گلابگیری این منطقه است ما در صدد هستیم تا با تعیینتکلیف این کارگاه میراثی و واگذاری هوشمندانه یا احیای مستقیم آن، این هنر رو به فراموشی را به چرخه تولید بازگردانیم تا ظرف شیشهای اصیل، بار دیگر میزبان گلاب ناب میمند باشد.
او در ادامه با حضور در مجموعه گردشگری محمد رئیسی، بر اهمیت توسعه اقامتگاههایی که حس زندگی بومی را به گردشگر منتقل میکنند، تأکید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس همچنین در بازدید از باغهای گل محمدی، میمند را کانون گردشگری کشاورزی دانست و افزود: برداشت گل محمدی و فرآیند گلابگیری، یک رویداد ملی است. ما باید با حمایت از باغداران و تولیدکنندگان، مسیر را برای ورود گردشگر به دل مزارع هموار کنیم تا اقتصاد محلی از این زنجیره بهرهمند شود.
مریدی در حاشیه این پایش میدانی خاطرنشان کرد: میمند با ترکیب بینظیرِ کارگاههای شیشهگری، گلستانهای وسیع و کارگاههای گلابگیری، یک موزه زنده است. هدف ما در ادارهکل، فراهم آوردن زیرساختهایی است که گردشگر نهتنها محصول، بلکه فرآیندِ خلق هنر و استحصال گلاب را تجربه کند.
در این بازدید، مسائل مربوط به بهسازی مسیرهای دسترسی به مزارع گل و همچنین ارائه تسهیلات به کارگاههای صنایعدستی آسیبدیده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد کارگروهی ویژه برای تسریع در امور اداری کارگاه شیشهگری میراثی تشکیل شود.
