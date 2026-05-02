بازدید شورای مشاورین نسل z شورای اطلاع رسانی دولت از سعدآباد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این گروه از جوانان از روند عملیات استحکام‌بخشی و نجات‌بخشی در این مجموعه فرهنگی تاریخی بازدید کردند، عملیاتی که پس از آسیب‌های ناشی از بمباران‌های اخیر آمریکایی-صهیونی، با هدف صیانت از هویت تاریخی کشور در حال اجراست.

در این بازدید ابتدا فیلم‌هایی از میزان آسیب به بخش‌های مختلف مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد پخش شد و سید محسن میر مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد.

بر اساس ارزیابی‌های میدانی، بخش قابل‌توجهی از آسیب‌های ناشی از حملات آمریکایی-صهیونی در جریان جنگ اخیر، متوجه برخی بناهای شاخص این مجموعه از جمله کاخ سبز، عمارت والی (کاخ احمدشاهی)، موزه برادران امیدوار و سایر بخش‌های تاریخی شده است؛ بناهایی که هر یک به‌عنوان حامل بخشی از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی کشور، در اولویت برنامه‌های مرمتی و حفاظتی قرار گرفته‌اند.

عملیات جاری، با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان تخصصی حوزه مرمت، سازه و حفاظت آثار تاریخی، در قالب برنامه‌ای چندمرحله‌ای در حال اجراست و شامل تثبیت سازه‌ای، جلوگیری از گسترش آسیب‌ها و آغاز فرآیندهای احیای تدریجی است. این اقدامات، در عین فوریت، با رعایت اصول علمی و استانداردهای بین‌المللی مرمت آثار تاریخی دنبال می‌شود تا ضمن حفظ اصالت بناها، امکان بازگشت آن‌ها به چرخه بهره‌برداری فرهنگی فراهم شود.نسل z به نسلی گفته می‌شود که بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۹ هجری شمسی در ایران متولد شده‌اند و ویژگی‌های اخلاقی و سبک زندگی منحصر به فرد خود را دارند.

