به گزارش میراث آریا، آیتالله سید مصطفی محقق داماد در دیدار مدیرکل و معاونان حوزههای تخصصی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با این استاد برجسته حقوق و فلسفه کشور و عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران گفت: معرفی ظرفیتهای عرفانی استان سمنان با وجود عرفای بزرگ و شناخته شده جهانی از جمله بایزید بسطامی، شیخ ابوالحسن خرقانی، علاءالدوله بیابانکی سمنانی و ... نه تنها زمینهساز معرفی استان و جذب گردشگر به استان است، بلکه زمینه رونق اقتصادی استان را بهواسطه حضور گردشگران فراهم میآورد و حضور گردشگران داخلی و خارجی نیز نویدبخش افزایش فروش صنایعدستی استان است.
این مجتهد و استاد دانشگاه و عضو هیئت امنا و مجامع علمی چندین دانشگاه و مرکز علمی کشور با اشاره به مطالعات انجام شده توسط او در زمینه عرفان و شخصیتهای برجسته استان سمنان افزود: محققان و علاقهمندان بسیاری در کشورهای مختلف، در زمینه عرفای استان سمنان تحقیقات قابل توجهی انجام داده اند و معرفی بیش از پیش این علما و عرفا میتواند، ضمن جلب توجه همگان به خصوص قشر جوان به ریشه های هویتی و فرهنگی استان، زمینه افزایش پژوهش در این زمینه را فراهم آورد.
آیتالله محقق داماد خواستار برگزاری همایش علمی در زمینه معرفی مشاهیر و عرفای استان شد و اظهار کرد: مطالعه و بررسی علمی زوایای زندگی عرفا و همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی از مشاهیر استان که در قید حیات هستند، میبایست مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم ایران در ادامه بیان کرد: هنر امروزه حرف اول را میزند و هنرمندان بهواسطه فعالیت در این زمینه و برخورداری از یک مهارت هنری و دستی منحصربهفرد باید به خودشان افتخار کنند.
این استاد فلسفه اسلامی با تأکید بر ترویج صنایعدستی بهویژه در بین بانوان خاطرنشان کرد: همه شاخههای هنر، ارزشمند هستند و بانوان با فعالیت در این زمینه میتوانند علاوه بر حفظ هویت فرهنگی و بومی، در زمینه حمایت از اقتصاد خانواده نیز نقشآفرین باشند.
آیتالله محقق داماد در پاسخ به دعوت مدیرکل استان در خصوص بازدید از ظرفیتهای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، گفت: علاقهمند به بازدید از ظرفیتهای منحصربهفرد استان از جمله کویر، جنگل، قلعهها، کاروانسراها و صنایعدستی و هنرهای بومی از جمله سفال و سرامیک، سوزندوزی، حوله بافی و هستم و در آینده نزدیک بهاتفاق پروفسور اعوانی عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران به استان و زادگاهش سفر خواهم کرد.
رئیس مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم با اشاره به کتاب الهیات محیطزیست که توسط ایشان تألیف شده است، جدایی انسان و استقلالش از زیستبوم خود و جدایی از محیطزیست الهی را سرچشمهی بحران زیستمحیطی امروز جهان بیان کرد و گفت: توسعه پایدار گردشگری با توجه به محیط زیست و رعایت به نکات زیست محیطی اهمیت فراوانی دارد.
در ادامه جلال تاجیک، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان نیز در این نشست ضمن قدردانی از فرصت فراهم شده در زمینه دیدار با این عالم گرانقدر و بهرهبرداری از رهنمودهای ایشان بیان کرد: بیش از چهار هزار و ۵۰۰ هنرمند در ۵۲ رشته صنایعدستی در استان مشغول به فعالیت اند و برنامههای حمایتی متنوعی برای این هنرمندان در نظر گرفته شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان به تشریح جاذبه های تاریخی و طبیعی، تنوع زیست محیطی، اقلیم منحصربهفرد و فرصتهای گردشگری استان سمنان پرداخت و گفت: این استان زادگاه بزرگانی نظیر بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی عارف نامدار و از پیشگامان توجه به بشردوستی و کرامت انسانی، علاءالدوله سمنانی عارفی مردمدار با شاگردانی حتی در هندوستان، حکیم الهی سمنانی و شاعرانی نظیر منوچهری دامغانی، ابن یمین فریومدی، رفعت سمنانی و فروغی بسطامی است و آرامگاه همه این بزرگان در نقاط مختلف استان، تکیهگاه و ماوای دوستداران عرفان و فرهنگ و تاریخ ایرانزمین است.
او ضمن دعوت از آیتالله محقق داماد جهت حضور در استان، به تشریح جاذبه های تاریخی و طبیعی، تنوع زیست محیطی، اقلیم منحصربهفرد و فرصتهای گردشگری استان سمنان پرداخت و افزود: برگزاری همایش معرفی عرفا و مشاهیر استان، تلاش جهت ثبت جهانی قلعه بالا، میزبانی نمایشگاه سراسری صنایعدستی برای دومین سال پیاپی، برگزاری دوره های آموزشی صنایعدستی و ... از جمله برنامه های این اداره کل است.
معاونان اداره کل میراثفرهنگی استان سمنان نیز در دیدار به تشریح برنامه های اداره کل در سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی پرداختند.
انتهای پیام/
نظر شما