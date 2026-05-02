تکریم کشاورز، محور توسعه پایدار در استان گیلان

به گزارش خبرنگار میراثآریا، ظهر جمعه ١١ اردیبهشت ماه ١۴٠۵ یوسف سلمانخواه با تکیه بر رویکرد حکمرانی خوب، بهمنظور تقویت حس همدلی و قدرشناسی، تعامل مستقیم مدیران با مردم، شنیدن مطالبات و مشارکت دادن کشاورزان در فرآیندهای تصمیمسازی، از مزارع برنج در روستای تطفرود آلیان بازدید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان با تبیین اهمیت حکمرانی خوب و نقشآفرینی مردم در فرآیندهای توسعه پایدار گردشگری کشاورزی به عنوان راهبردی برای حفظ میراث هویتی و رونق اقتصادی استان اظهار کرد: برنج، در تاریخ و فرهنگ گیلان ریشه دارد و حفظ میراث آن به عنوان یک میراث زنده، وظیفه همه است.
او بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری کشاورزی برای معرفی آیینها، سنتها و محصولات بومی منطقه را ضروری دانست و افزود: با همافزایی و نگاهی نوآورانه، میتوانیم گیلان را به مقصدی جذاب برای گردشگرانی تبدیل کنیم که به دنبال تجربه اصیل و ارتباط با طبیعت و فرهنگ غنی ایرانی هستند.
سلمانخواه در پایان ابراز امیدواری کرد: حکمرانی خردمندانه خوب، یعنی پذیرش مسئولیت در قبال مردم و تلاش برای رفع دغدغههایشان؛ از این رو، ما در کنار حمایت از تولید و تقویت زیرساختهای گردشگری، باید صدای کشاورزان را شنیده و در فرآیندهای تصمیمگیری مشارکت آنها را تضمین کنیم، زیرا کلید موفقیت در دستیابی به توسعه همهجانبه و پایدار، همکاری دوسویه میان جامعه محلی و مدیران است.
