به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید مصطفی فاطمی امروز شنبه ۱۲ اردیبهشتماه جاری در جریان سفر خود به استان سمنان گفت: ثبت جهانی روستا هدف گردشگری قلعه بالا با همکاری تیمهای برتر و متشکل از کارشناسان مجرب در مراحل نهایی است و این روستا در آستانه ورود به فهرست میراث جهانی قرار دارد.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی کشور با تأکید بر اینکه روستا هدف گردشگری قلعه بالا یکی از نامزدهای ثبت جهانی از ایران است که در میان روستاهای ایران از بالاترین امتیاز برخوردار است، افزود: ثبت جهانی این روستا، نه تنها نشاندهنده ظرفیت بالای میراث طبیعی و فرهنگی منطقه است، بلکه فرصت بینظیری برای معرفی استعدادهای گردشگری استان سمنان در سطح بینالمللی محسوب میشود.
او بیان کرد: تیمهای متخصص و پرتلاش کشور در حال نهایی سازی مستندات و مدارک لازم هستند و امیدواریم بهزودی فرآیند ثبت این روستا بهعنوان میراث جهانی انجام شود.
فاطمی اظهار کرد: این مسیر، نتیجه تلاشها و برنامهریزیهای دقیق است که با رویکرد حفظ اصالت و هویت تاریخی- فرهنگی منطقه صورت گرفته است.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی کشور گفت: با ثبت جهانی این روستا، استان سمنان بیشتر از همیشه در عرصه گردشگری بینالمللی دیده خواهد شد و جایگاه آن در نقشه جهانی میراثفرهنگی و طبیعی تثبیت میشود.
او در پایان خاطرنشان ساخت: این موفقیت، حاصل همکاری بیوقفه و تخصصی مجموعههای کارشناسی، بخشهای دولتی و فعالان بومی است و نشان میدهد که مسیر توسعه پایدار و ارتقاء جایگاه استان سمنان با عزم جدی و برنامهریزی مدون در حال تحقق است.
روستا هدف گردشگری قلعه بالا در منطقهای کوهپایهای واقع شده و در ساخت خانههای آن از معماری پلکانی استفاده شده است و قرار گرفتن منطقه حفاظتشده توران در جوار روستا، حفظ خانهها و بافت تاریخی، فراوانی اقامتگاههای بومگردی و... این روستا را به یک مقصد گردشگری برای گردشگران ایرانی و خارجی تبدیل کرده است.
روستای تاریخی قلعه بالا در فاصله ۲۱ کیلومتری از شهر بیارجمند و در شرق شهرستان شاهرود واقع شده است.
