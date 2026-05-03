به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد مریدی روز شنبه 12 اردیبهشت 1405، در این بازدید میدانی و در گفت‌وگو با اهالی، فعالان گردشگری و کارشناسان محلی، ضمن شنیدن مطالبات شهروندی، نقشه راه جدیدی را برای خروج این منطقه از حاشیه به متنِ مقاصد گردشگری کشور تبیین کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس در این بازدید، با اشاره به دشواری‌های تردد در مسیرهای منتهی به جورگ تصریح کرد: توسعه پایدار گردشگری بدون زیرساخت‌های جاده‌ای ایمن، رویایی ناتمام خواهد بود. بهسازی و ایمن‌سازی مسیر دسترسی به روستای جورگ و روستاهای اقماری، نه‌تنها یک نیاز توریستی، بلکه یک حق شهروندی برای اهالی شریف این منطقه است که باید با هماهنگی دستگاه‌های متولی در اولویت قرار گیرد.»

مریدی که با نگاهی آکادمیک به مقوله گردشگری می‌نگرد، در بخش دیگری از این پایش میدانی افزود: جورگ نباید صرفاً یک معبر برای رسیدن به پیست‌های اسکی باشد؛ بلکه کالبد روستایی، باغات سیب و فرهنگ عشایری آن، خود یک مقصد است. ما موظفیم با آموزش جامعه محلی و گردشگران، از پدیده‌های ناهنجاری چون وندالیسم و تخریب محیط‌زیست جلوگیری کنیم تا میراث طبیعی این منطقه برای نسل‌های بعد صیانت شود.

مریدی در این خصوص خاطرنشان کرد: حمایت از بخش خصوصی برای راه‌اندازی اقامتگاه‌هایی که با معماری بومی منطقه همخوانی داشته باشند، در دستور کار قرار دارد. همچنین باید با تقویت صنایع‌دستی محلی و ایجاد بازارهای عرضه‌ی محصولات ارگانیک، چرخه اقتصادی گردشگری را در قلب روستای جورگ فعال کنیم.

بخش مهم این سفر، گفتگوی چهره‌به‌چهره مدیر کل میراث فارس با معتمدین محلی و گروهی از فعالان حوزه گردشگری بود. وی در این نشست‌های صمیمانه تأکید کرد که مدیریت میراث‌فرهنگی فارس، رویکردی مشارکت‌محور دارد و هیچ طرحی بدون پیوست فرهنگی و رضایت جوامع محلی به مرحله اجرا نخواهد رسید.

دراین بازدید مقرر شد تیمی کارشناسی، طرح جامع بهسازی مسیرهای گردشگری و جانمایی ایستگاه‌های اطلاع‌رسانی و رفاهی در مسیر جورگ را طی هفته‌های آتی تدوین و به مرحله عملیاتی برسانند.

انتهای پیام/