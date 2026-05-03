به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هاجر عسکری امروز یکشنبه 13 اردیبهشت 1405، با اعلام این خبر گفت: این طرح در راستای سیاست‌های توسعه پایدار و با هدف رونق گردشگری، باززنده‌سازی خانه‌های تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شیراز اجرا می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شیراز افزود: در این برنامه، تمرکز اصلی بر خانه‌هایی است که علاوه بر ارزش‌های معماری و تاریخی، نقش مؤثری در حفظ هنرهای سنتی و مواریث ناملموس دارند تا با برنامه‌ریزی‌های جدید، به مراکز چندمنظوره گردشگری تبدیل شوند.

عسکری ادامه داد: با اجرای این طرح، زنجیره ارزش صنایع دستی به‌صورت مستقیم به چرخه گردشگری متصل خواهد شد و از طریق ارتقای سطح کیفی نمایشگاه‌های صنایع دستی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، بهبود زیرساخت‌های گردشگری و اتصال این اماکن به مسیرهای پیاده‌روی گردشگری، زمینه جذب بیشتر گردشگران فراهم می‌شود.

او گفت: خانه‌های تاریخی شیراز نبض تپنده فرهنگ و هویت این شهر هستند و نباید صرفاً به موزه‌هایی ایستا تبدیل شوند، بلکه باید به پناهگاه‌های زنده هنر و فرهنگ بدل شوند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شیراز تصریح کرد: هدف ما این است که این خانه‌ها به مقاصد اصلی گردشگران تبدیل شوند؛ مکان‌هایی که در آن هنر، تاریخ و تجربه زیسته در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند.

عسکری افزود: برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی در خانه‌های تاریخی، تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران رقم خواهد زد؛ چرا که گردشگر ضمن مشاهده فرآیند خلق آثار صنایع دستی، با موسیقی و فرهنگ اصیل شیراز نیز آشنا می‌شود.

او بیان کرد: این رویکرد علاوه بر رونق اقتصادی هنرمندان و ایجاد اشتغال پایدار، به حفظ میراث معماری شهر در قالب فعالیت‌های زنده و پویا کمک می‌کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شیراز گفت: انتظار می‌رود با اجرای این برنامه‌ها و تمرکز بر گردشگری رویدادمحور، شیراز شاهد ورود موج جدیدی از گردشگران باشد و اصالت هنرهای سنتی و شکوه معماری کهن این شهر بیش از پیش زنده و ماندگار بماند.

انتهای پیام/