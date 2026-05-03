آفرین امامی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا گفت: با توجه به اهمیت بافته‌ها به عنوان یکی از نخستین دستاوردهای بشری در تطابق با محیط زیست، با هدف حفظ این میراث مادی، پروژه‌ ساماندهی کالبدی مخزن بافته‌های موزه مردم‌شناسی آغاز شد، این مجموعه شامل نمونه‌های بی‌نظیری از بافته‌های متعلق به دوره پهلوی است که تحت عناوین «اموال و غیرثبتی» نگهداری می‌شود از جمله گلیم، سیاه چادر، قالیچه، جاجیم، نمد، جلود اسب، جای رختخواب، خورچین، پشتی، روتختی، گلیم، پادری، تزئینات جهاز شتر، نوارهای باربند، قالیچه کوچک، جلیقه و روفرشی است.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افزود: این پروژه که در سال گذشته با تمرکز بر ۴۰۰ قطعه آغاز شد، به دلیل اهمیت بالای آثار، به ساماندهی و مدیریت دقیق این بافته ها در مخزن منجر شد. روند اجرایی این عملیات با دقت علمی بالا و شامل مراحل متعدد از آسیب‌شناسی تا تقویت ساختاری بوده است.

او تصریح کرد: فرآیند کار با تهیه مدارک تصویری دقیق، تدوین شناسنامه‌های تخصصی فنی و انجام آسیب‌شناسی اولیه آغاز و با همکاری همکاران متخصص، عملیات پاکسازی سطحی و گرد و غبار از تمامی آثار در محل موزه انجام شد و پس از بررسی استحکام بافت، مراحل پاکسازی تکمیلی طبق دستورالعمل‌های مدون نیز انجام شد.

امامی با اشاره به چالش‌های موجود در این مسیر تصریح کرد: در حین بررسی‌های دقیق، بسیاری از آسیب‌ها از جمله پوسیدگی‌های سطحی، لکه‌ها، آسیب‌های بیولوژیکی، پارگی‌ها و فرسودگی‌ها شناسایی شد. همچنین یکی از بخش‌های بسیار حیاتی پروژه، شناسایی و جداسازی مرمت‌های غیر اصولی و غلطی بود که در گذشته بر روی برخی از این بافت‌ها انجام شده بود.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان خاطرنشان کرد: در پایان این عملیات، تمامی آثار با تهیه تگ‌های شناسایی حاوی اطلاعات دقیق (نام اثر، تاریخ و محل نگهداری) دسته‌بندی شده و گزارش کامل و مصوب مراحل اجرایی ارائه شده است تا از این پس، این میراث تحت نظارت دقیق‌تر و با پروتکل‌های حفاظتی استاندارد نگهداری شود.

