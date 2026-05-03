مرمت بیش از ۴۰ بنای تاریخی در همدان/ نهضت احیای آثار تاریخی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، حمیدرضا حیدری ادامه داد: این پروژهها شامل مرمت و ساماندهی بناهای تاریخی، کاروانسراها، مساجد، امامزادهها، حمامها و پلها در سطح استان است.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با اشاره به اینکه مرمت بناهای تاریخی امسال نیز ادامه دارد، گفت: در حال حاضر بناهایی از جمله مدرسه آزاد، خانه میدانچی، خانه عسگری، حمام ارامنه و مسجد جامع همدان در حال مرمت هستند.
او با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۰ بنای تاریخی همدان به مرمت اضطراری نیاز دارد، افزود: اقدامات مرمتی این ادارهکل به طور مستمر صورت میگیرد و مرمتهای اضطراری به صورت مداوم در حال انجام است.
حیدری با بیان اینکه طی چند سال اخیر، نهضت احیای بناهای فرسوده تاریخی در همدان آغاز شده است، اظهار کرد: متاسفانه اعتبارات فعلی پاسخگوی حجم بالای نیازهای حفاظتی نیست و به دلیل محدودیتهای مالی هر ساله، بخشی از اقدامات مرمتی انجام میشود.
او بیان کرد: با توجه به کمبود اعتبار برای مرمت آثار و بناهای تاریخی میتوان از توان نیروهای داوطلب مردمی بهره گرفت و مردم میتوانند در حفظ و نگهداری بناهای تاریخی به این مجموعه کمک کنند.
حیدری با اشاره به اینکه هر یک از آثار بخشی از هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی منطقه را شکل میدهند، گفت: گستره نیازهای حفاظتی بسیار فراتر از منابع مالی موجود است و همین موضوع باعث شده برخی از بناها با تاخیر در مرمت مواجه شوند.
او واگذاری برخی از بناهای تاریخی به بخش خصوصی را یکی از راهکارهای مفید مدیریتی در شرایط فعلی دانست و افزود: این امر در راستای سیاستهای مشارکتی و کاهش فشار مالی بر دولت انجام میشود و نتایج قابل توجهی به دنبال دارد.
معاون میراثفرهنگی استان همدان مجموعه هتل بوتیک دهلیز در قلب بافت تاریخی همدان را یکی از نمونههای موفق مشارکت بخش خصوصی در حفظ و احیای بناهای تاریخی دانست و اظهار کرد: پایداری و پاسداری از میراثفرهنگی نیازمند عزم همگانی است و احیای بناها موجب رونق گردشگری و اقتصاد محلی میشود.
انتهای پیام/
نظر شما