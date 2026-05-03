برگزاری رویدادهای گردشگری در کرمان، با هدف افزایش نشاط اجتماعی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست هماهنگی برگزاری رویداد گردشگری، فرهنگی و هنری محور هفت باغ علوی کرمان با حضور سید موید محسننژاد مدیرکل میراثفرهنگی، حجت سلطانی مدیرکل ورزش و جوانان، امین فلاح مشاور و دستیار ویژه استاندار کرمان و نمایندگان بخش خصوصی صبح یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در محل ادارهکل میراثفرهنگی کرمان برگزار شد.
سید موید محسننژاد در حاشیه این نشست با قدردانی از دغدغهمندی ارکان اجرایی و بخش خصوصی در برگزاری رویدادهای گردشگری با هدف توسعه پایدار استان کرمان افزود: برگزاری رویدادها در کنار معرفی داشتههای استان در بخش فرهنگی، گردشگری و ورزشی عاملی در راستای افزایش نشاط اجتماعی و توسعه سرمایه اجتماعی در کرمان را فراهم میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان با اشاره به اهمیت همافزایی ارکان دولتی و بخش خصوصی در رویدادها تصریح کرد: برگزاری رویدادها با کیفیت و کمیت بالا و تعریف تقویم سالانه برای رویدادها و جشنوارههای گردشگری، فرهنگی و ورزشی عاملی تاثیرگذار در جذب و ماندگاری گردشگران در استان حاصل میآورد.
او در ادامه بیان کرد: برگزاری رویدادهای موفق در کنار تعریف فرهنگ رویداد محورانه در راستای توسعه پایدار گردشگری استان کرمان، عاملی برای اشتغالزایی، تولید درآمد و رونق اقتصادی استان مهیا خواهد کرد.
محسن نژاد تعریف و برگزاری رویدادهای با زیربرنامههای متنوع برای اقناع سلایق مختلف گردشگران و علاقهمندان از گویههای قابل اهمیت در برگزاری هر رویداد و جشنواره دانست و در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد کیفیگرایانه و ارتقا در کیفیت برگزاری رویدادها در کنار توجه به کمیت جشنوارههای گردشگری و تعریف تقویم مدون و منظم برگزاری از اولویتهای اصلی در دستور کار ادارهکل میراثفرهنگی در مسیر توسعه پایدار گردشگری استان کرمان است.
انسجام اجتماعی، حاصل برگزاری رویدادهاست
حجت سلطانی مدیرکل ورزش و جوانان کرمان در این نشست با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای گردشگری، ورزشی و فرهنگی در معرفی توانمندیهای استان افزود: انسجام اجتماعی و تقویت هویت بومی و ملی یکی از نتایج مثبت و قابلتوجه برگزاری رویدادها در استان کرمان است.
مدیرکل ورزش و جوانان کرمان در ادامه اظهار کرد: رویدادها عامل حضور مردم در صحنه را حاصل کرده و برگزاری رویدادها با محور گردشگری، ورزشی و فرهنگی از ظرفیتهای بینظیر برای توسعه پایدار استان بوده که باید با جدیت و همافزایی تمام ارکان استان پیگیری تا نتیجه مطلوب از آن که معرفی توانمندیهای استان در سطح ملی و فراملی است، به دست آید.
