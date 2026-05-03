تراش فیروزه شهربابک، هنری برای تولید ثروت از دل هویتی کهن

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نفیسه ایزدی با اشاره به اینکه صنایع‌دستی شهربابک فقط هنر نیست، بلکه یک صنعت زنده و درآمدزا برای مناطق کم‌برخوردار این شهرستان است، افزود: ثبت این شهرستان به عنوان « شهر ملی فیروزه » در سال ۱۴۰۰ عاملی برای فعالیت هنرمندان تراش فیروزه در این شهر شده که هر قطعه سنگ فیروزه که در کارگاه‌های کوچک محلی تراش می‌خورد، می‌تواند در تولید ثروت برای خانواده‌های روستایی ارزش‌آفرینی کند.

معاون صنایع‌دستی کرمان از احیا رشته‌های فراموش‌شده در شهرستان شهربابک خبر داد و گفت: نمدمالی و آهنگری سنتی در این شهرستان نه‌تنها باززنده‌سازی شده، بلکه به مشاغلی پایدار برای ساکنان مناطق روستایی شهربابک تبدیل شده است و هنرهای سنتی و صنایع‌دستی به عنوان اقتصادی هویت بنیان نقش پررنگی در درآمدزایی به ویژه در بانوان این شهرستان ایفا می‌کند.

او در پایان تصریح کرد: در شهرستان شهربابک تولیدات هنرهای سنتی یک برند فرهنگی-اقتصادی است و برنامه اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان تبدیل صنایع‌دستی شهر بابک از یک مزیت گردشگری صرف، به موتور محرکه اقتصاد خانوارها به ویژه در مناطق ‌کم برخوردارتر این شهرستان با کمک از آموزش، تجاری‌سازی، استاندارسازی و برندسازی مناسب است.

انتهای پیام/