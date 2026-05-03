۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۸

معاون صنایع‌دستی کرمان عنوان کرد:

تراش فیروزه شهربابک، هنری برای تولید ثروت از دل هویتی کهن

تراش فیروزه شهربابک، هنری برای تولید ثروت از دل هویتی کهن

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان گفت: شهربابک با ثبت به عنوان «شهر ملی فیروزه»، صدها هنرمند فعال در رشته‌های تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، نمدمالی، گلیم‌بافی، حکاکی، معرق و چادرشب‌بافی، الگویی از اقتصادی هویت‌بنیان را رقم زده است که در مناطق کم‌برخوردار، به‌طور مستقیم برای خانواده‌ها درآمدزایی و تولید ثروت می‌کند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نفیسه ایزدی با اشاره به اینکه صنایع‌دستی شهربابک فقط هنر نیست، بلکه یک صنعت زنده و درآمدزا برای مناطق کم‌برخوردار این شهرستان است، افزود: ثبت این شهرستان به عنوان « شهر ملی فیروزه » در سال ۱۴۰۰ عاملی برای فعالیت هنرمندان تراش فیروزه در این شهر شده که هر قطعه سنگ فیروزه که در کارگاه‌های کوچک محلی تراش می‌خورد، می‌تواند در تولید ثروت برای خانواده‌های روستایی ارزش‌آفرینی کند.

 معاون صنایع‌دستی کرمان از احیا رشته‌های فراموش‌شده در شهرستان شهربابک خبر داد و گفت: نمدمالی و آهنگری سنتی در این شهرستان نه‌تنها باززنده‌سازی شده، بلکه به مشاغلی پایدار برای ساکنان مناطق روستایی شهربابک تبدیل شده است و هنرهای سنتی و صنایع‌دستی به عنوان اقتصادی هویت بنیان نقش پررنگی در درآمدزایی به ویژه در بانوان این شهرستان ایفا می‌کند.

 او در پایان تصریح کرد: در شهرستان شهربابک تولیدات هنرهای سنتی یک برند فرهنگی-اقتصادی است و برنامه اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان تبدیل صنایع‌دستی شهر بابک از یک مزیت گردشگری صرف، به موتور محرکه اقتصاد خانوارها به ویژه در مناطق ‌کم برخوردارتر این شهرستان با کمک از آموزش، تجاری‌سازی، استاندارسازی و برندسازی مناسب است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405021300809
محمد شجاعی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha