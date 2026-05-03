به گزارش خبرنگار میراث آریا، صبح روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، یوسف سلمان‌خواه در جلسه هم‌اندیشی و تعیین‌تکلیف مستحدثات که با حضور کارشناسان اداره‌کل امور روستایی و شهری استانداری گیلان، برگزار شد، با تأکید بر ضرورت بازنگری در روند بهره‌برداری از زیرساخت‌های نیمه‌تمام گردشگری اظهار کرد: هدف اصلی این جلسه، رفع چالش‌های مرتبط با مالکیت مشاع این مستحدثات و تسهیل فرایندهای قانونی واگذاری برای استفاده کارآمد از ظرفیت‌های موجود است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان گیلان افزود: تعیین‌تکلیف این پروژه‌ها می‌تواند گامی مهم در برگشت به زنجیره خدمات‌رسانی به گردشگران باشد و زمینه را برای توسعه پایدار گردشگری در نقاط مختلف استان فراهم کند.

او با بیان اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های مالک و بهره‌بردار خاطرنشان کرد: همکاری سازنده میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، منابع‌طبیعی و شهرداری‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در فعال‌سازی این مستحدثات دارد و حضور کارشناسان اداره‌کل امور روستایی و شهری استانداری گیلان در جلسه، نشان‌دهنده عزم مشترک برای تسریع در این روند است.

سلمان‌خواه در پایان ابراز امیدواری کرد: با جمع‌بندی تخصصی و اجماع نهادی، مسیر برای واگذاری، تکمیل یا بهره‌برداری اصولی از این پروژه‌ها هموار و ظرفیت‌های تعطیل یا نیمه‌فعال استان در چرخه خدمت و اقتصاد گردشگری احیا می‌شوند.

