به گزارش خبرنگار میراثآریا، عبدالهی امروز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: در روستای حصار زبرخان هر ساله و در نیمه اول اردیبهشت ماه جشنواره بازیهای بومی و محلی با مشارکت تیم هایی از شهرستان زبرخان و دیگر شهرهای استان و در دو رشته چوبکشی و طنابکشی افراد مشارکت کننده به رقابت میپردازند.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی زبرخان ادامه داد: برگزاری جشنوارههای بازیهای بومی و محلی به منظور حفظ سنتها و آیینهای کهن و با هدف روحیه نشاط و شادابی روستا برگزار میشود.
عبدالهی تصریح کرد: بازیهای بومی و محلی ایران نمادی از آداب و رسوم و فرهنگ اجتماعی هر منطقه هستند.
او گفت: در روستای حصار زبرخان نیز با بازیهای بومی و محلی که ریشه در سنت ها وآداب ورسوم روستا دارد، تلاش میشود از این ظرفیت استفاده شود که طی سه سال اخیر به صورت مداوم این رویداد برگزار شده است.
زبرخان بین شهرستان مشهد و نیشابور قرار دارد.
