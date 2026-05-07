به گزارش خبرنگار میراثآریا، یوسف سلمانخواه، شامگاه چهارشنبه ۱۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با حضور در یک اقامتگاه بومگردی از توابع دموچال بخش رودبنه شهرستان لاهیجان، ضمن گفتوگو با مدیر و کارکنان مجموعه، تلاش و همت فعالان گردشگری را سرمایهای ارزشمند برای آینده گیلان خواند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان گفت: امروز سرمایهگذاران بومگردی خط مقدم توسعه پایدار هستند. آنان با عشق به فرهنگ محلی و باور به اقتصاد بومی، چراغ گردشگری گیلان را روشن نگه داشتهاند و ما وظیفه داریم با احترام و حمایت از ایشان، مسیر رشد را هموارتر کنیم.
او در پایان این بازدید، با ابراز رضایت از کیفیت فعالیت مجموعه بومگردی تصریح کرد: حمایتهای فنی و تسهیلاتی لازم برای توسعه اقامتگاههای مشابه در رودبنه و مناطق دیگر ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام/
نظر شما