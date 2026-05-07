۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۶

تاکید مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان به حمایت از سرمایه‌گذاران اقامتگاه‌های بوم‌گردی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان،شامگاه چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در بازدید از یک واحد اقامتگاه بوم‌گردی، با تاکید بر ضرورت حفظ هویت بومی گیلان گفت: سیاست این اداره‌کل، تکریم سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است و هر اقدامی که در مسیر توسعه گردشگری گیلان انجام شود، گامی در جهت صیانت از ریشه‌های فرهنگی و هویت ایرانی و شایسته تقدیر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یوسف سلمان‌خواه، شامگاه چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با حضور در یک اقامتگاه بوم‌گردی از توابع دموچال بخش رودبنه شهرستان لاهیجان، ضمن گفت‌وگو با مدیر و کارکنان مجموعه، تلاش و همت فعالان گردشگری را سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده گیلان خواند. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان گفت: امروز سرمایه‌گذاران بوم‌گردی خط مقدم توسعه پایدار هستند. آنان با عشق به فرهنگ محلی و باور به اقتصاد بومی، چراغ گردشگری گیلان را روشن نگه داشته‌اند و ما وظیفه داریم با احترام و حمایت از ایشان، مسیر رشد را هموارتر کنیم.

او در پایان این بازدید، با ابراز رضایت از کیفیت فعالیت مجموعه بوم‌گردی تصریح کرد: حمایت‌های فنی و تسهیلاتی لازم برای توسعه‌ اقامتگاه‌های مشابه در رودبنه و مناطق دیگر ادامه خواهد یافت.

کد خبر 1405021701143
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مریم قربانی‌نیا

