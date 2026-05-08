بردسکن ظرفیت برگزاری سالانه چندین جشنواره محصولات کشاورزی را دارد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمد جواد صفرنژاد امروز جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در نشست با سید جواد موسوی مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خراسان رضوی و معاونان که در بردسکن برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه گیاهان دارویی نیز شهرستان بردسکن دارای مناطق مستعد است و با توجه به شرایط آب و هوا گیاهان کم آب طلب و با اقلیم منطقه سازگاری دارد.
فرماندار شهرستان بردسکن ادامه داد: شهرستان بردسکن با ایجاد زیرساختها در حوزههای مختلف زمینه اقتصاد پویا را در منطقه فراهم آورده است.
او از مدیریت میراثفرهنگی شهرستان بردسکن قدردانی کرد و گفت: با مدیریت جدید خون تازهای به صنعت گردشگری و صنایعدستی شهرستان بردسکن تزریق شده است و همه ما باید با وفاق و همدلی در راستای خدمت صادقانه به مردم اهتمام جدی داشته باشیم.
صفرنژاد کویر نمک را که اثر طبیعی کفه نمکی در بخش شهرآباد قرار گرفته است را یک اثر منحصر به فرد در کشور دانست و گفت: سالانه تورهای گردشگری به این جاذبه گردشگری حضور پیدا میکنند و به دنبال ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی با مشارکت سرمایه گذران هستیم.
فرماندار شهرستان بردسکن گفت: خوشبختانه شهرستان بردسکن به لحاظ آثار تاریخی و فرهنگی و مذهبی و وجود صنایعدستی دارای آثار زیادی است که نیازمند کار و تلاش زیادی است.
او افزود: یکی از سرمایههای غنی منطقه سرمایه انسانی است که ث در همه عرصهها پای کار هستند.
صفرنژاد اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم نخستین خانه صنایعدستی شهرستان بردسکن را در برج علی آباد کشمر راه اندازی کنیم.
او ادامه داد: خوشبختانه روستاهای شهرستان بردسکن دارای جاذبههای گردشگری، میراثفرهنگی و صنایعدستی است و ظرفیت راهاندازی اقامتگاه بوم گردی را دارد که در آینده نزدیک با همکاری بخشداران و دهیاران چندین روستا را در بحث احداث اقامتگاه به استان معرفی خواهیم کرد.
او تصریح کرد: درحال حاضر شهرستان بردسکن دارای 10 اقامتگاه بومگردی اژت که شش اقامتگاه فعال و چهار اقامتگاه دیگر در مرحله گرفتن موافقت اصولی هستند.
فرماندار شهرستان بردسکن با توجه به وجود معادن در منطقه با راهاندازی تور طلا در استان برای بازدید از معادن طلا منطقه اعلام آمادگی کرد.
او از مساعدت مدیر کل به منظور معرفی صنایعدستی و محصولات کشاورزی شهرستان بردسکن در قالب بازارچه در آرامگاه فردوسی مشهد قدردانی کرد.
همچنین در ابتدای این نشست محمد نظام آبادی مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بردسکن گزارشی از وضعیت کارگاهای صنایعدستی، تاسیسات گردشگری و ظرفیتها و پتانسیلهای گردشگری و میراث فرهنگی ارائه و در ادامه هریک از هنرمندان و فعالان و سرمایه گذاران خواسته ها ونقطه نظرات و مشکلات خود را مطرح کرد.
همچنین سید جواد موسوی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی پس از شنیدن نقطه نظرات فعالان عرصه گردشگری و میراثفرهنگی و صنایعدستی برحمایت کامل از فعالان این عرصه تاکید کرد.
او ظرفیتهای حوزه گردشگری شهرستان بردسکن را در حوزه کویر و کوهپایه کم نظیر برشمرد و افزود: توجه به سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه و ایجاد تاسیسات گردشگری برای جذب مسافر و گردشگر ضروری ومورد تاکید است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به بافت قدیمی برخی از روستاهای شهرستان این روستاها را دارای ظرفیت بالا در حوزه راهاندازی بومگردی و اقامتگاههای سنتی است که این ظرفیتها میتواند در تحقق شعار اداره کل میراثفرهنگی مبنی بر هر روستا یک واحد بوم گردی موثر باشد.
