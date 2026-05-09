به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز نصیری اظهار کرد: دوره آموزشی گلیمبافی در سطح مبتدی با برنامهریزی اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمنان و با همکاری جهاد دانشگاهی استان سمنان آغاز شده است و با استقبال پرشور علاقهمندان به هنرهای سنتی و صنایعدستی همراه بوده است.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمنان با اشاره به جایگاه گلیمبافی در میان هنرهای اصیل ایرانی افزود: گلیمبافی از جمله رشتههای کهن و ریشهدار صنایعدستی است که هم جنبه هنری و فرهنگی دارد و هم میتواند به عنوان یک منبع درآمد پایدار، نقش مهمی در اقتصاد خانوادهها ایفا کند و به همین دلیل، توسعه مهارتهای مرتبط با این هنر در دستور کار اداره میراثفرهنگی شهرستان قرار گرفته است.
او هدف از برگزاری این دورهها را افزایش توانمندی هنرجویان، ایجاد و تقویت اشتغال پایدار و کمک به رونق تولید در بخش صنایعدستی عنوان کرد و گفت: این دورهها در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۵ با عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت ملی و وحدت ملی برنامهریزی شده و تلاش میشود با آموزش اصولی و مهارتمحور، زمینه برای فعالیت حرفهای هنرجویان در بازار کار فراهم شود.
نصیری با اشاره به مدرس این دوره تصریح کرد: تدریس دوره گلیمبافی سطح مبتدی بر عهده خانم حمیده رضویمقدم، از مدرسین مجرب و فعال در حوزه صنایعدستی است که با رویکردی عملی و کارگاهی، آموزش هنرجویان را بر عهده دارد.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمنان با بیان اینکه شرکت در این دورهها بهصورت رایگان است، افزود: به هنرجویانی که با موفقیت دوره را به پایان برسانند، گواهی معتبر اعطا خواهد شد..
او بر نقش این دورهها در ترویج فرهنگ و هنرهای اصیل ایرانی تأکید کرد و گفت: برگزاری این دورهها علاوه بر انتقال مهارتهای اجرایی، در راستای ترویج هنرهای اصیل ایرانی، معرفی ظرفیتهای صنایعدستی منطقه و ایجاد انگیزه در میان جوانان برای ورود به عرصه تولید و کارآفرینی انجام میشود.
نصیری در پایان تاکید کرد: اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمنان با همکاری دیگر نهادهای فرهنگی و آموزشی، برنامهریزی برای برگزاری دورههای تکمیلی و سایر رشتههای صنایعدستی را نیز در دستور کار دارد تا مسیر آموزش، توانمندسازی و اشتغال علاقهمندان به این حوزه، پیوسته و مستمر دنبال شود.
انتهای پیام/
نظر شما