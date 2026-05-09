به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان گفت: در اقدامی تازه و خلاقانه، ردپاهای نمادین گونههای شاخص حیاتوحش منطقه توران در مسیر گردشگری روستای هدف گردشگری قلعه بالا از توابع شهرستان شاهرود طراحی، جانمایی و نصب شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود افزود: این طرح که تلفیقی از هنر، طبیعت و آگاهیبخشی محیطزیستی است، با هدف تقویت هویت بومی و طبیعتمحور این روستا که در مسیر ثبت جهانی قرار دارد، اجرا گردیده است.
او بیان کرد: قلعه بالا یکی از روستاهای دوستدار طبیعت در حاشیه پارک ملی توران است، زیستگاهی که از مهمترین مناطق حفاظتشده ایران و مأمن گونههای ارزشمندی چون یوزپلنگ آسیایی، آهو و گورخر ایرانی به شمار میرود.
رضویان تصریح کرد: ما تلاش کردیم با استفاده از نشانههایی از ردپای این گونهها در مسیر گردشگری روستا، نگاه گردشگران را به ارزشهای زیستی منطقه جلب کنیم.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود تشریح کرد: این طرح علاوه بر زیبایی بصری، پیامی عمیق از همزیستی انسان و حیاتوحش دارد تا گردشگرانی که در طبیعت گام برمیدارند، در هر قدم خود یادآور حضور موجودات ارزشمندی باشند که این سرزمین را زنده نگاه داشتهاند.
او هدف نهایی از اجرای این پروژه، ایجاد پیوند میان گردشگری پایدار، حفاظت از محیطزیست و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به غنای طبیعی و فرهنگی روستا دانست و گفت: ردپاهای حیاتوحش در قلعه بالا تنها المانهایی تزئینی نیستند، بلکه نماد احترام به طبیعت و یادآور ضرورت حفاظت از این میراث طبیعی هستند.
رضویان خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح محیطزیستی، قلعه بالا یک گام دیگر به سوی تحقق چشمانداز ثبت جهانی خود در فهرست میراثفرهنگی طبیعی یونسکو نزدیکتر شد و جلوهای تازه از ترکیب زیبای هنر، فرهنگ و طبیعت را به نمایش گذاشت.
