نامگذاری پارک علمی آموزشی طبیعت ایران به نام قلعه تاریخی استوناوند در گرمسار

به گزارش خبرنگار میراث آریا، میلاد رضایی روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: پارک علمی آموزشی طبیعت ایران با هدف معرفی و آموزش گونه‌های گیاهی مناطق کوهپایه‌ای، مرتعی، جنگلی و بیابانی در زمینی به مساحت نزدیک به سه هزار و ۵۰۰ متر مربع در منطقه امیرکبیر این شهر به نام قلعه تاریخی استوناوند به بهره‌برداری رسیده است.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان گرمسار افزود: این مجموعه به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر گرمسار احداث و با پیشنهاد اداره میراث فرهنگی شهرستان گرمسار و تصویب کمیته نام‌گذاری معابر، به نام «قلعه استوناوند» مزین شده است.

او بیان کرد: نام‌گذاری این پارک به نام استوناوند، نمادی از پیوند ارزش‌های تاریخی و فرهنگی با رویکرد علمی و آموزشی امروز است.

رضایی با اشاره به اهمیت تاریخی قلعه استوناوند اظهار کرد: قلعه‌ی باستانی استوناوند در ۲۰ کیلومتری شمال شرق گرمسار و در منطقه بنکوه قرار گرفته و یکی از شاخص‌ترین مواریث تاریخی این شهرستان به شمار می‌رود.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان گرمسار تصریح کرد: این دژ بر بلندای دامنه‌های جنوبی البرز و مشرف بر دره حبله‌رود ساخته شده و بنابر نوشته‌های یاقوت حموی در سال ۶۱۳ هجری قمری، قدمتی نزدیک به سه هزار سال دارد.

او تشریح کرد: بنا بر شواهد تاریخی، قلعه استوناوند در دوران پیش از اسلام در اختیار مغان بوده و برج‌ها و باروی مستحکم آن بر مسیرهای اصلی ارتباطی میان گرمسار و مازندران اشراف داشته است و برج‌های دیده‌بانی این دژ، محدوده دره حبله‌رود تا حاشیه شمالی کویر را در بر می‌گرفته است.

رضایی تأکید کرد: نام‌گذاری پارک علمی آموزشی طبیعت ایران به نام قلعه استوناوند، اقدامی فرهنگی برای پاسداشت پیشینه تاریخی گرمسار و یادآوری هویت دیرپای منطقه است و این اقدام، پیوندی میان میراث طبیعی و میراث تاریخی ایجاد می‌کند و نسل جوان را با ریشه‌های تمدنی این سرزمین آشنا می‌سازد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان گرمسار در پایان با قدردانی از همکاری مجموعه شهرداری گرمسار گفت: اداره میراث فرهنگی این شهرستان تلاش دارد با طرح‌های فرهنگی از این دست، نام و یاد آثار تاریخی را در زندگی روزمره مردم زنده نگاه دارد و میراث گذشته را به زبان امروز به شهروندان معرفی کند.



