به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: به دعوت رئیسکل بازرسی کل کشور در منطقه سه، میدان نقارهخانه و موزه بلدیه شهر شیراز میزبان تیمی عالیرتبه از مدیران شهری و استانی بود تا چالشهای طرح تفصیلی بافت و موانع توسعه در منطقه ۸ شیراز، در یک تعامل میدانی بررسی و رفع شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس افزود: در این بازدید که با حضور پارسایی معاون استاندار فارس، اسدی شهردار شیراز، گرمهای رئیسکل بازرسی منطقه ۳ کشور و عبداللهی مدیر کل راه و شهرسازی استان انجام شد، گرههای کور اجرایی در بافت تاریخی و فرهنگی شیراز مورد کالبدشکافی قرار گرفت.
مریدی گفت: در جریان بازدید از پروژه احیای میدان نقارهخانه و موزه شهر (بلدیه)، مدیران ارشد در خصوص چالشهای مرتبط با طرح تفصیلی بافت فرسوده منطقه ۸ به گفتوگو نشستند که هدف از این هم افزایی بیندستگاهی، تطبیق استانداردهای میراثی با نیازهای توسعه شهری و برطرف کردن موانعی بود که سالها اجرای برخی پروژهها را با کندی مواجه کرده بود.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس تاکید کرد: این بازدید که به ابتکار و دعوت سازمان بازرسی کل کشور منطقه ۳ انجام شد، خروجیهای مهمی در پی داشت. حاضران با بررسی میدانیِ محدودیتها، به تفاهمهای اولیهای برای تسهیل فرآیندها دست یافتند و مقرر گردید با محوریت سازمان بازرسی، جلسات مشترکِ رفع چالشهای طرح تفصیلی تداوم یافته تا مسیر سرمایهگذاری و نوسازی در بافت تاریخی شیراز هموار شود.
مریدی بیان کرد: این بازدید مشترک نشان داد که مدیریت ارشد استان فارس با نگاهی تعاملی، به دنبال حذف بروکراسیهای زائد است تا پروژههای هویتی شهر شیراز، از جمله احیای میدان نقارهخانه و مجموعه بلدیه، با سرعتی مضاعف به بهرهبرداری برسند.
