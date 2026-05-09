حافظه تاریخی ایران

علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور در یادداشتی در روزنامه فرهیختگان نوشت: ۱۹ اردیبهشت، «روز اسناد ملی و میراث مکتوب» فرصتی ارزشمند برای تأمل در اهمیت حافظه تاریخی و تمدنی ایران‌زمین است؛ حافظه‌ای که در نسخه‌های خطی، اسناد، کتاب‌ها و متون کهن، هویت ایرانی - اسلامی ما را در طول قرن‌ها حفظ و منتقل کرده است.

میراث مکتوب، تنها مجموعه‌ای از اسناد و کتاب‌های قدیمی نیست؛ بلکه روایت ماندگار یک ملت و تجلی عقلانیت، دانش، فرهنگ و تجربه تاریخی ایرانیان است. اگر بناهای تاریخی، کالبد تمدن ایرانی‌اند، اسناد و متون کهن، روح و حافظه این تمدن به شمار ‌می‌روند.

نام‌گذاری این روز که با پیگیری پژوهشگران و فعالان حوزه میراث مکتوب و تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور انجام شد، نشانه توجه به گنجینه‌ای است که پشتوانه هویت فرهنگی ایران به شمار می‌آید. انتخاب زادروز شیخ کلینی نیز یادآور جایگاه والای علم، روایت و انتقال دانش در فرهنگ ایرانی و اسلامی است.

امروز بیش از هر زمان دیگری باید از خود بپرسیم در نظام رسانه‌ای، آموزشی و فرهنگی کشور، معرفی تاریخ، تمدن و میراث فرهنگی چه سهمی دارد؟ در سبد مصرف فرهنگی جامعه، بازدید از موزه‌ها، بناهای تاریخی، کتابخانه‌ها و مراکز اسنادی چه جایگاهی یافته است؟

موزه‌ها و مراکز اسنادی، فقط محل نگهداری اشیا و اسناد نیستند. این مراکز کانون‌های آموزش، پژوهش، گفت‌وگو، تقویت هویت ملی و توسعه تاب‌آوری فرهنگی‌اند. ملت‌هایی که حافظه تاریخی خود را حفظ می‌کنند، در برابر آسیب‌ها و تحولات فرهنگی نیز استوارتر خواهند بود.

در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تلاش کرده‌ایم با تدوین و تصویب اسناد ملی میراث‌فرهنگی و موزه‌های ایران، مسیر تازه‌ای برای صیانت هوشمندانه از میراث تمدنی کشور ترسیم کنیم؛ زیرا باور داریم توجه به میراث فرهنگی، صرفاً پاسداشت گذشته نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده ایران است. روز اسناد ملی و میراث مکتوب، فرصتی برای بازخوانی هویت تاریخی ایران و پاسداشت گنجینه‌ای است که ایران را در طول قرن‌ها زنده و ماندگار نگاه داشته است.

