میراث آریا: شهرستان سیرجان با مساحت بیش از ۱۳ هزار کیلومتر مربع، در غرب استان کرمان واقع شده که از جنوب با استان هرمزگان و از غرب با استان فارس همجوار است، موقعیت جغرافیایی راهبردی این شهرستان در کنار تنوع بالا در جاذبههای تاریخی، فرهنگی و طبیعی سیرجان را به یکی از مقاصد برتر گردشگری استان کرمان بدل کرده که با ظرفیت خوب در بخش تاسیسات اقامتی و پذیرایی سالانه میزبان جمع کثیری از گردشگران داخلی و خارجی است.
علی معمارنژاد سرپرست معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر شهرستان سیرجان، از ایلیاتی بودن و بافت عشایری، جاذبههای تاریخی متعدد، دهکده تفریحی گهرپارک بهعنوان بزرگترین دهکده گردشگری خاورمیانه و منطقه حفاظتشده سیاهکوه بهعنوان گنجینهای طبیعی یاد کرد و ثبت جهانی گلیم شیریکیپیچ را افتخاری ماندگار برای این دیار دانست.
علی معمارنژاد سیرجان را مقصدی متفاوت و سرشار از شگفتی برای گردشگران توصیف کرد و گفت: از جمله مشخصههای برجسته این شهرستان، ایلیاتی و عشایری بودن آن است، وجود کوهستانها و شرایط مناسب کوچ، شماری قابلتوجه از ایلات و عشایر را از دیرباز به این منطقه کشانده و فرهنگ و زیست عشایری را به یکی از جاذبههای هویتی سیرجان تبدیل کرده است.
سرپرست معاون گردشگری کرمان با اشاره به پیشینه تاریخی و وجه تسمیه این شهر افزود: درباره نام سیرجان نظرهای گوناگونی مطرح شده، مولف کتاب «سیرجان در آینه زمان» مینویسد، این منطقه به سبب وجود ۱۲ هزار قناتِ پا به قبله، به «سیرگان» شهرت داشته که معرب آن «سیرجان» شده است، نامهای دیگری همچون شیرگان، سمنگان، شیراجان و شهریجان نیز در متون کهن برای این شهر یاد شده که نشان از دیرینگی تاریخ آن دارد.
او مجموعه جاذبههای تاریخی سیرجان را سرمایهای بیبدیل برشمرد و تصریح کرد: قلعه سنگی، منبر سنگی، شاه فیروز، میرزبیر، بازار تاریخی، امامزاده علی، امامزاده سید احمد، سرو کهنسال امامزاده احمد، خانه حاج رشید، عمارت صدرزاده، عمارت سعیدنیا، بادگیر چپقی، یخدان دوقلو یا حاج رشید و باغ سنگی، تنها بخشی از مهمترین آثار تاریخی و فرهنگی این شهر هستند که هرکدام روایتگر برههای از تاریخ پرشکوه این دیارند.
معمارنژاد دهکده گردشگری گهرپارک را نگینی سبز و با طراوت در دل کویر سیرجان خواند و خاطرنشان کرد: این دهکده که با همت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر به بزرگترین دهکده تفریحی و گردشی منطقه خاورمیانه تبدیل شده، با دریاچه مصنوعی، شهربازی، واحدهای اقامتی سنتی و مدرن، رستورانهای ایرانی و فستفود، زمینهای ورزشی متنوع، مزرعه حیوانات، سینماهای عظیم و پیشرفته، محل اسبسواری و پارک ژوراسیک، فضایی دلانگیز برای گذران اوقات فراغت گردشگران فراهم آورده است.
سرپرست معاون گردشگری کرمان در ادامه به ظرفیتهای طبیعی سیرجان پرداخت و اظهار کرد: منطقه حفاظتشده سیاهکوه با وسعت ۴۵ هزار هکتار در حد فاصل جاده سیرجان ـ بندرعباس و سیرجان ـ شیراز، با پوشش گیاهی ارزشمندی همچون بنه، کسور، بادام وحشی، درمنه و گرامینهها، زیستگاه گونههای جانوری شاخصی مانند کل، بز، قوچ، میش، آهو، پلنگ، گورخر ایرانی، کفتار، روباه و پرندگانی نظیر کبک، تیهو، عقاب، هوبره و باقرقره است و اهمیتی ویژه در زیستبوم منطقه دارد.
او از کفه نمکی، روستای زیبای پاریز، منطقه بکر کوهپنج و سد خاکی بلورد بهعنوان دیگر جاذبههای طبیعی شهرستان یاد کرد و گفت: این مجموعه کمنظیر، سیرجان را به مقصدی چهارفصل برای طبیعتگردان و علاقهمندان به بومگردی تبدیل کرده است.
معمارنژاد در بخش دیگری از سخنان خود، گلیم دسباف شیریکیپیچ را مهمترین صنایعدستی و سوغات سیرجان عنوان کرد و ادامه داد: نقشهای زیبای سنتی و رنگهای بدیع و چشمنواز این گلیم که برآمده از خلاقیت و ابتکار بافندگان منطقه است، موجب شد تا سیرجان در سال ۲۰۱۷ به واسطه بافت گلیم شیریکیپیچ در فهرست شهرهای جهانی صنایعدستی به ثبت برسد.
سرپرست معاون گردشگری کرمان پته، مسقطی، پسته و پشمک را از دیگر سوغات ارزشمند این شهر تاریخی معرفی کرد و در پایان تأکید کرد: سیرجان با برخورداری از تاریخی کهن، فرهنگی پویا، طبیعتی بکر و زیرساختهای گردشگری مدرن، آماده میزبانی شایسته از گردشگران داخلی و خارجی است.
