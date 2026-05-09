به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز نصیری روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: نشست تسهیل دسترس‌پذیری معلولان، جانبازان و سالمندان به مسجد جامع سمنان با حضور معاون عمرانی فرماندار شهرستان سمنان، رئیس و کارشناسان اداره میراث فرهنگی و بهزیستی شهرستان، اعضای هیئت امنای مسجد جامع و ... در مسجد جامع سمنان برگزار شد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سمنان هدف از برگزاری این جلسه را فراهم‌سازی مقدمات اجرایی برای مناسب‌سازی فضاهای داخلی و بیرونی مسجد جامع جهت استفاده آسان‌تر اقشار توان‌خواه عنوان کرد و افزود: در این نشست، چارچوب اقدامات پیشنهادی شامل طراحی رمپ‌ها و مسیرهای دسترسی، اصلاح ورودی و سرویس‌ها، ارتقای ایمنی محوطه مورد بررسی قرار گرفت.

او با تأکید بر این که عدالت دسترسی یکی از شاخص‌های توسعه فرهنگی و اجتماعی هر جامعه است، بیان کرد: باید این مناسبت سازی به گونه‌ای باشد که همه افراد، اعم از معلول، ناتوان، سالمند و سالم، در کنار هم بتوانند عادلانه و منصفانه از امکانات فضاهای مذهبی استفاده کنند.

نصیری اظهار کرد: مسجد جامع سمنان به عنوان یکی از عناصر مهم مذهبی، فرهنگی و اجتماعی در هسته تاریخی شهر، نماد اصالت و تمدن دیرپای مردم سمنان است و این مسجد که آثار معماری دوره‌های سلجوقی، ایلخانی، تیموری و قاجار را در خود جای داده، به شماره ۱۶۳ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سمنان گفت: هدف ما در مسیر مناسب‌سازی بناهای تاریخی و مذهبی، ایجاد بستری فراگیر برای همه شهروندان است، چراکه میراث فرهنگی زمانی زنده می‌ماند که هر فرد بتواند بی‌هیچ مانعی در فضای فرهنگی و معنوی آن حضور یابد و بخشی از تاریخ را با تمام وجود لمس کند.



