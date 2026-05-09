سومین جلسه کمیته گردشگری استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: سومین نشست کمیته گردشگری استان سمنان با حضور جمعی از مسئولان عالیرتبه استان سمنان و شهرستان گرمسار از جمله معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، نمایندگان فرمانداری شهرستان گرمسار، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، راهداری و حمل و نقل جادهای، امور اراضی، صندوق کارآفرینی امید و بانک سپه استان سمنان و ... برگزار شد.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان افزود: هدف اصلی از تشکیل این کمیته و برگزاری جلسات آن، حمایت از طرحهای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری و رفع موانع پیش روی توسعه این صنعت در استان سمنان است.
او بیان کرد: در این جلسه، به طور ویژه بر بررسی و حل مسائل مربوط به دو پروژه شهرستان گرمسار شامل هتل شهر آفتاب و مجتمع گردشگری، خدماتی و رفاهی ایران تمرکز شد.
طاهریان تصریح کرد: تبادل نظر سازنده بین مدیران دستگاههای مختلف، فضایی همافزا برای یافتن راهحلهای مؤثر و همکاریهای بینبخشی ایجاد کرد.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای گردشگری، از جمله هتلها و مجتمعهای خدماتی رفاهی، نقشی کلیدی در جذب سرمایهگذار، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان سمنان ایفا میکند.
او خاطر نشان کرد: ما در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، با همکاری و همراهی سایر دستگاههای اجرایی، تمام تلاش خود را برای رفع موانع و تسریع در بهرهبرداری از این پروژهها به کار خواهیم بست تا گامی مؤثر در جهت شکوفایی صنعت گردشگری استان برداریم.
