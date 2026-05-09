۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۲

سومین جلسه کمیته گردشگری استان سمنان برگزار شد

سومین جلسه کمیته گردشگری استان سمنان برگزار شد

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان از برگزاری سومین نشست کمیته گردشگری استان سمنان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: سومین نشست کمیته گردشگری استان سمنان با حضور جمعی از مسئولان عالی‌رتبه استان سمنان و شهرستان گرمسار از جمله معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، نمایندگان فرمانداری شهرستان گرمسار، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، امور اراضی، صندوق کارآفرینی امید و بانک سپه استان سمنان و ... برگزار شد.  

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان افزود: هدف اصلی از تشکیل این کمیته و برگزاری جلسات آن، حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و رفع موانع پیش روی توسعه این صنعت در استان سمنان است. 

او بیان کرد: در این جلسه، به طور ویژه بر بررسی و حل مسائل مربوط به دو پروژه شهرستان گرمسار شامل هتل شهر آفتاب و مجتمع گردشگری، خدماتی و رفاهی ایران تمرکز شد.  
طاهریان تصریح کرد: تبادل نظر سازنده بین مدیران دستگاه‌های مختلف، فضایی هم‌افزا برای یافتن راه‌حل‌های مؤثر و همکاری‌های بین‌بخشی ایجاد کرد.  

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری، از جمله هتل‌ها و مجتمع‌های خدماتی رفاهی، نقشی کلیدی در جذب سرمایه‌گذار، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان سمنان ایفا می‌کند. 

او خاطر نشان کرد: ما در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، با همکاری و همراهی سایر دستگاه‌های اجرایی، تمام تلاش خود را برای رفع موانع و تسریع در بهره‌برداری از این پروژه‌ها به کار خواهیم بست تا گامی مؤثر در جهت شکوفایی صنعت گردشگری استان برداریم. 

انتهای پیام/

کد خبر 1405021901219
جواد طیبی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha