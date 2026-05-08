۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۳

برپایی میز خدمت میراث‌فرهنگی گرمسار در شب‌های اقتدار

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان گرمسار از برپایی میز خدمت این اداره در حاشیه اجتماع شب‌های اقتدار خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، میلاد رضایی شامگاه جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: با هدف تسهیل در دسترسی شهروندان به خدمات اداری و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان، میز خدمت اداره میراث فرهنگی شهرستان گرمسار در حاشیه اجتماع شب‌های اقتدار برگزار شد.  

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان گرمسار هدف از برپایی این میز خدمت را ارتباط مستقیم و چهره به چهره با مردم و شنیدن دغدغه‌ها و مطالبات آنان در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عنوان کرد و افزود: ما معتقدیم خدمت‌رسانی مطلوب، نیازمند درک عمیق از نیازهای ارباب‌رجوع است و حضور در میان مردم، بهترین راه برای دستیابی به این مهم محسوب می‌شود.

او با اشاره به استقبال خوب شهروندان از این اقدام، بیان کرد: این رویکرد، بخشی از برنامه جامع اداره میراث فرهنگی شهرستان برای ارتقای سطح رضایتمندی عمومی و تقویت تعامل میان دستگاه‌های دولتی و مردم است.

رضایی تصریح کرد: حضور در برنامه‌ها و مناسبت‌های مشابه که در سطح شهرستان برگزار می‌شود، فرصتی مغتنم برای تعامل و گفت‌وگو با شهروندان و پیگیری مسائل آنان است.  

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان گرمسار تأکید کرد: میز خدمت یکی از رویکردهای اصلی ما برای شنیدن دغدغه‌ها، بررسی مشکلات، دریافت پیشنهادات و ارائه خدمات سریع و مؤثر به مردم است و این اداره آمادگی کامل دارد تا با حضور در برنامه‌های آتی، گامی مؤثر در راستای اعتلای فرهنگ و هویت منطقه بردارد.
 

کد خبر 1405021901221
جواد طیبی
دبیر مرضیه امیری

