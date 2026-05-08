به گزارش خبرنگار میراث آریا، میلاد رضایی شامگاه جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: با هدف تسهیل در دسترسی شهروندان به خدمات اداری و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان، میز خدمت اداره میراث فرهنگی شهرستان گرمسار در حاشیه اجتماع شبهای اقتدار برگزار شد.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان گرمسار هدف از برپایی این میز خدمت را ارتباط مستقیم و چهره به چهره با مردم و شنیدن دغدغهها و مطالبات آنان در حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عنوان کرد و افزود: ما معتقدیم خدمترسانی مطلوب، نیازمند درک عمیق از نیازهای اربابرجوع است و حضور در میان مردم، بهترین راه برای دستیابی به این مهم محسوب میشود.
او با اشاره به استقبال خوب شهروندان از این اقدام، بیان کرد: این رویکرد، بخشی از برنامه جامع اداره میراث فرهنگی شهرستان برای ارتقای سطح رضایتمندی عمومی و تقویت تعامل میان دستگاههای دولتی و مردم است.
رضایی تصریح کرد: حضور در برنامهها و مناسبتهای مشابه که در سطح شهرستان برگزار میشود، فرصتی مغتنم برای تعامل و گفتوگو با شهروندان و پیگیری مسائل آنان است.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان گرمسار تأکید کرد: میز خدمت یکی از رویکردهای اصلی ما برای شنیدن دغدغهها، بررسی مشکلات، دریافت پیشنهادات و ارائه خدمات سریع و مؤثر به مردم است و این اداره آمادگی کامل دارد تا با حضور در برنامههای آتی، گامی مؤثر در راستای اعتلای فرهنگ و هویت منطقه بردارد.
