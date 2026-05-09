۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۹

سرپرست معاون‌میراث‌فرهنگی کرمان خبر داد:

آغاز طرح مطالعه تعیین حریم بازار تاریخی شهرستان زرند

سرپرست معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان، از آغاز طرح مطالعاتی تعیین حریم بازار تاریخی شهرستان زرند با تخصیص اعتبار بیش‌از ۶۰۰ میلیون ریال خبر داد.

 به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، فرناز فرهی مقدم با تأکید بر اهمیت تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی و فرهنگی در راستای صیانت از ابنیه و میراث تاریخی افزود: طرح مطالعاتی تعیین حریم بازار تاریخی شهرستان زرند، با تخصیص اعتبار بیش است ۶۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی کلید خورده است.

سرپرست معاون میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: تعیین عرصه و حریم آثار و ابنیه تاریخی، نخستین و ضروری‌ترین گام در حفاظت حقوقی و فیزیکی آنها به شمار می‌رود، عرصه محدودهای است که اثر در آن واقع شده و به طور بی‌واسطه بقا آن را تضمین می‌کند و حریم، حلقه‌های حفاظتی پیرامون عرصه است که از گزند ساخت وسازهای ناهمگون، تعرض‌های بصری و ارتعاشات مخرب جلوگیری می‌کند.

او خاطرنشان کرد: بدون مرزهای مشخص و مصوب، ابنیه و محوطه‌های تاریخی به عنوان سرمایه‌های ملی در برابر تخریب، تصرف و فرسودگی آسیب پذیر شده و هویت فرهنگی وشهری که با آنها گره خورده، به سرعت رنگ می‌بازد.

فرهی‌مقدم در ادامه بیان کرد: اهمیت این ضابطه‌گذاری فراتر از یک اقدام انفعالی، در حکم نقشه‌ای هوشمندانه برای توسعه پایدار شهرها و انسجام‌بخشی به منظر فرهنگی است.

سرپرست معاون میراث‌فرهنگی کرمان در پایان اظهار کرد: تعیین دقیق عرصه و حریم بازار تاریخی زرند، ضمن ایجاد شفافیت برای مالکان و سرمایه‌گذاران، تکلیف نظارتی میراث‌فرهنگی را روشن ساخته و از بروز تخلفات ساختمانی پیشگیری می‌کند، این فرآیند بستر احیا بافت‌های تاریخی ارزشمند، رونق گردشگری و پیوند معنادار گذشته با زندگی امروز را فراهم می‌آورد و به مسئولان شهری امکان می‌دهد تا توسعه مدرن را بدون آسیب رساندن به حافظه و هویت تاریخی شهر پیش ببرند.

کد خبر 1405021901229
محمد شجاعی
دبیر مرضیه امیری

