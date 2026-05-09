آغاز طرح مطالعه تعیین حریم بازار تاریخی شهرستان زرند

به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، فرناز فرهی مقدم با تأکید بر اهمیت تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی و فرهنگی در راستای صیانت از ابنیه و میراث تاریخی افزود: طرح مطالعاتی تعیین حریم بازار تاریخی شهرستان زرند، با تخصیص اعتبار بیش است ۶۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی کلید خورده است.

سرپرست معاون میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: تعیین عرصه و حریم آثار و ابنیه تاریخی، نخستین و ضروری‌ترین گام در حفاظت حقوقی و فیزیکی آنها به شمار می‌رود، عرصه محدودهای است که اثر در آن واقع شده و به طور بی‌واسطه بقا آن را تضمین می‌کند و حریم، حلقه‌های حفاظتی پیرامون عرصه است که از گزند ساخت وسازهای ناهمگون، تعرض‌های بصری و ارتعاشات مخرب جلوگیری می‌کند.

او خاطرنشان کرد: بدون مرزهای مشخص و مصوب، ابنیه و محوطه‌های تاریخی به عنوان سرمایه‌های ملی در برابر تخریب، تصرف و فرسودگی آسیب پذیر شده و هویت فرهنگی وشهری که با آنها گره خورده، به سرعت رنگ می‌بازد.

فرهی‌مقدم در ادامه بیان کرد: اهمیت این ضابطه‌گذاری فراتر از یک اقدام انفعالی، در حکم نقشه‌ای هوشمندانه برای توسعه پایدار شهرها و انسجام‌بخشی به منظر فرهنگی است.

سرپرست معاون میراث‌فرهنگی کرمان در پایان اظهار کرد: تعیین دقیق عرصه و حریم بازار تاریخی زرند، ضمن ایجاد شفافیت برای مالکان و سرمایه‌گذاران، تکلیف نظارتی میراث‌فرهنگی را روشن ساخته و از بروز تخلفات ساختمانی پیشگیری می‌کند، این فرآیند بستر احیا بافت‌های تاریخی ارزشمند، رونق گردشگری و پیوند معنادار گذشته با زندگی امروز را فراهم می‌آورد و به مسئولان شهری امکان می‌دهد تا توسعه مدرن را بدون آسیب رساندن به حافظه و هویت تاریخی شهر پیش ببرند.

