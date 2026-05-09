دارابی در پیامی درگذشت عیسی امیدوار را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی دارابی، قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور با صدور پیامی درگذشت عیسی امیدوار، یکی از دو برادر جهانگرد ایرانی را تسلیت گفت.

در متن پیام تسلیت علی دارابی آمده است: درگذشت پیشکسوت عرصه گردشگری و مستندسازی، عیسی امیدوار از برادران جهانگرد نامدار ایرانی را به جامعه فرهنگی و گردشگری کشور تسلیت می‌گویم.

عیسی امیدوار به همراه برادرش عبدالله امیدوار، نماد جسارت، دانش و عطش سیری‌ناپذیر برای کشف ناشناخته‌ها بودند. آنان با شعار «همه متفاوتند، همه فامیل» از مرزهای جغرافیایی و ذهنی زمان خود فراتر رفتند و گنجینه بی‌نظیری از مستندهای دیداری از قبایل و مناطقی به جای گذاشتند که امروز دیگر وجود ندارند.

موزه برادران امیدوار در مجموعه سعدآباد، همواره یادآور این تلاش بی‌وقفه علمی است. بنا بود در روز جهانی موزه (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵) از او تجلیل کنیم که افسوس، اجل مهلت نداد.

نام برادران امیدوار در تاریخ میراث‌فرهنگی و جهانگردی ایران ماندگار است.

روحشان شاد و یادشان گرامی.

