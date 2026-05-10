تبدیل کرمان به کانون رویدادهای گردشگری کشور

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد عصر شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در دومین نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی رویداد گردشگری، ورزشی و فرهنگی محور هفت باغ علوی که با حضور حجت سلطانی مدیرکل ورزش و جوانان استان و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، با قدردانی از دغدغه‌مندی ارکان اجرایی و بخش خصوصی در توسعه گردشگری رویداد محور، افزود: باید همگی دست در دست هم و با تلاش مضاعف کرمان را به کانون ملی برگزاری رویدادهای گردشگری تبدیل کنیم تا به حصول نتیجه توسعه پایدار و رونق اقتصادی در استان با کمک رویدادها و جشنواره‌ها برسیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: برگزاری رویدادها با برنامه‌ریزی منسجم، هدف‌گذاری مطلوب و همدلی و هم‌افزایی ارکان اجرایی و بخش خصوصی عامل اشتیاق حضور شهروندان در رویداد و جذب و ماندگاری گردشگران در استان خواهد بود.

او با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادها و جشنواره‌ها در تحقق اهداف توسعه‌ای استان کرمان خاطرنشان کرد: انجام اقدامات رسانه‌ای قبل، حین و بعد از برگزاری رویدادها و انتشار اخبار خوب از استان، عاملی موثر در راستای برندسازی کرمان در سطح ملی و فراملی فراهم می‌آورد و در کنار آن باعث افزایش نشاط، انسجام و سرمایه اجتماعی در استان خواهد شد.

پیش‌بینی‌شده است، رویداد گردشگری، ورزشی و فرهنگی محور هفت باغ علوی از ۵ لغایت ۸ خرداد ۱۴۰۵ با برگزاری برنامه‌هایی چون مسابقات بک‌گمون، برپایی نمایشگاه صنایع دستی و خوراک سنتی، پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری خانوادگی، مسابقات موتورسواری، مسابقات آشپزی، مسابقات پهلوانی و زورخانه ای و اجرای برنامه‌های مفرح فرهنگی و هنری با همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی، شرکت عمران هفت باغ علوی و مجتمع های گردشگری محور هفت باغ و بخش خصوصی برگزار شود.

