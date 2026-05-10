۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۶

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان تأکید کرد:

تبدیل کرمان به کانون رویدادهای گردشگری کشور

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان، در دومین نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی برگزاری رویداد گردشگری، ورزشی و فرهنگی محور هفت باغ علوی ماهان، بر تبدیل کرمان به کانون ملی رویدادها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد عصر شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در دومین نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی رویداد گردشگری، ورزشی و فرهنگی محور هفت باغ علوی که با حضور حجت سلطانی مدیرکل ورزش و جوانان استان و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، با قدردانی از دغدغه‌مندی ارکان اجرایی و بخش خصوصی در توسعه گردشگری رویداد محور، افزود: باید همگی دست در دست هم و با تلاش مضاعف کرمان را به کانون ملی برگزاری رویدادهای گردشگری تبدیل کنیم تا به حصول نتیجه توسعه پایدار و رونق اقتصادی در استان با کمک رویدادها و جشنواره‌ها برسیم.

 مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: برگزاری رویدادها با برنامه‌ریزی منسجم، هدف‌گذاری مطلوب و همدلی و هم‌افزایی ارکان اجرایی و بخش خصوصی عامل اشتیاق حضور شهروندان در رویداد و جذب و ماندگاری گردشگران در استان خواهد بود.

 او با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادها و جشنواره‌ها در تحقق اهداف توسعه‌ای استان کرمان خاطرنشان کرد: انجام اقدامات رسانه‌ای قبل، حین و بعد از برگزاری رویدادها و انتشار اخبار خوب از استان، عاملی موثر در راستای برندسازی کرمان در سطح ملی و فراملی فراهم می‌آورد و در کنار آن باعث افزایش نشاط، انسجام و سرمایه اجتماعی در استان خواهد شد.

 پیش‌بینی‌شده است، رویداد گردشگری، ورزشی و فرهنگی محور هفت باغ علوی از ۵ لغایت ۸ خرداد ۱۴۰۵ با برگزاری برنامه‌هایی چون مسابقات بک‌گمون، برپایی نمایشگاه صنایع دستی و خوراک سنتی، پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری خانوادگی، مسابقات موتورسواری، مسابقات آشپزی، مسابقات پهلوانی و زورخانه ای و اجرای برنامه‌های مفرح فرهنگی و هنری با همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی، شرکت عمران هفت باغ علوی و مجتمع های گردشگری محور هفت باغ و بخش خصوصی برگزار شود.

