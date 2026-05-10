برگزاری آیین کاشت نهال «چِش» در روستای گردشگری درک

به گزارش خبرنگار میراث آریا، خدیجه براهویی روز یکشنبه۲۰ اردیبهشت ماه اظهار کرد: با توجه به اینکه روستای درک در شهرستان زرآباد امسال و برای نخستین بار نامزد ثبت روستاهای گردشگری جهانی سال ۲۰۲۶ قرار گرفته است، تقویت فضای سبز این روستا در اولویت کار قرار گرفت.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان افزود: در همین راستا طی مراسمی با حضور و استقبال پرشور مردم و بومیان درک و روستاهای اطراف، آئین کاشت نهال «چِش» که جزو گونه‌های سبز بومی و در حال نابودی روستاست، برگزار شد.

او ادامه داد: در این مراسم و در مرحله اول بیش از ۱۰۰ اصله نهال چش با مشارکت و حضور مدیران منطقه آزاد چابهار، محیط زیست، منابع طبیعی، دهیار و مدیران شهرستانی منطقه و نقش پررنگ و استقبال ویژه فعالان حوزه گردشگری، مردم و روستائیان درک کاشت شد.

به گفته براهویی، کاشت نهال در روستای گردشگری درک و نوار ساحلی انجام شد و یکی از نکات قابل توجه این بود که بومیان روستا مسئولیت نگهداری و آبیاری این نهال‌ها را بر عهده گرفتند که نشان از مسئولیت پذیری بومیان منطقه در تقویت و حفظ فضای سبز این روستاست.

