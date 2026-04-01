به گزارش خبرنگار میراث آریا، خدیجه براهویی اظهار کرد: گردشگران و مردم ولایتمدار و بصیر استان سیستان و بلوچستان همزمان با سراسر کشور و در پاسخ به دعوت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و به مناسبت گرامیداشت روز جمهوری اسلامی و روز طبیعت، در پویش کاشت نهال به یادبود قائد امت رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای گرانقدر جنگ رمضان شرکت پرشور خواهند داشت.
سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان افزود: در همین راستا به دستور استاندار سیستان و بلوچستان به منظور ترویج فرهنگ درختکاری، توسعه فضای سبز و حفظ محیطزیست، سازمان جهاد کشاورزی استان در روز طبیعت اقدام به توزیع نهال رایگان جهت کاشت در منازل و معابر میکند.
او ادامه داد: از تمامی همشهریان عزیز دعوت میشود با حضور خود در این طرح، گامی بلند در جهت توسعه فضای سبز و پاسداشت طبیعت بردارند.
به گفته براهویی، مسافران، گردشگران نوروزی و شهروندانی که قصد شرکت در این پویش را دارند میتوانند همزمان با روز طبیعت با مراجعه به پارک جنگلی زاهدان واقع در بولوار خلیجفارس نسبت به دریافت نهال رایگان و سپس کاشت به یادبود شهدای جنگ رمضان اقدام کنند.
