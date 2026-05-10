نفس تازه در روستای دَرَک؛ پاکسازی ساحل و روستا با همت مردم و فعالان گردشگری

به گزارش خبرنگار میراث آریا، خدیجه براهویی روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه جاری بیان کرد: پاکسازی با هدف حفظ زیبایی و سلامت محیط‌زیست روستای درک و تقویت حس مسئولیت‌پذیری در میان مردم برگزار شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان افزود: پاکسازی همزمان روستا و نوار ساحلی نشان‌دهنده همت بالای مردم برای حفظ میراث طبیعی این منطقه است. اقدامی که نه تنها به بهبود منظره گردشگری کمک می‌کند، بلکه پیامی مهم برای حفظ محیط زیست به نسل‌های آینده خواهد بود.

او در ادامه خاطرنشان کرد: در پایان این آیین، به کودکان شرکت‌کننده در پاکسازی، هدایای فرهنگی اهدا شد تا انگیزه آن‌ها برای مشارکت در حفظ طبیعت بیشتر شود.

به گفته براهویی، در این مراسم شماری از مدیران منطقه آزاد چابهار، محیط زیست، دهیاری و فعالان حوزه گردشگری حضور داشتند.

