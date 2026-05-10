۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۱

چهارمین شماره از دوره چهارم مجله باستان‌شناسی به زبان انگلیسی منتشر شد

چهارمین شماره از دوره چهارم مجله باستان‌شناسی به زبان انگلیسی منتشر شد

چهارمین شماره از دوره چهارم مجله باستان‌شناسی که توسط پژوهشکده باستان‌شناسی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری به صورت فصلنامه به انتشار می‌رسد به زبان انگلیسی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در چهارمین شماره از دوره چهارم مجله باستان‌شناسی، ۶ مقاله با عناوین «ارائۀ یک الگوی یکپارچه برای حفاظت از محوطه‌های باستان‌شناسی در قالب پروژۀ پیش‌ازتاریخی زهره در محوطۀ چگاسفلا، جنوب‌غربی ایران»، نوشتۀ عباس مقدم، «معماری و فضاهای جنسیتی‌شده در برخی از محوطه‌های پیش‌ازتاریخی جنوب‌غربی آسیا»، نوشتۀ سمانه نظیف، «پیچیدگی تطبیقی در دورۀ آغازایلامی: شبکه‌ها، نظام اداری و پویایی بین‌منطقه‌ای»، نوشتۀ دنیا اعتمادی‌فر، روح‌الله یوسفی زشک و محمداقبال چهری، «خارپشت‌های گزنفون و لگام قپه‌دار هخامنشی»، نوشتۀ دنیل توماس پاتس، «حفاظت از دسترسی به منابع آب در خارج از استحکامات ایران باستان: دسترسی محافظت‌شدۀ سطحی یا زیرزمینی»، نوشتۀ ژان کلود ووآزن و رضا فرنود، «بررسی باستان‌شناختی منطقۀ مریوان؛ نتایج دو فصل بررسی میدانی شناسایی محوطه‌ها و توالی‌های فرهنگی»، نوشتۀ نعمت حریری، فاتح زارع‌فر، حمزه محمدپور، سامران آسیابانی و محمد معصومیان منتشر شد.

پژوهشگران می‌توانند مقالات علمی خود را برای انتشار در مجلۀ باستان‌شناسی براساس شیوه‌نامه، از طریق سامانۀ نشریه به آدرس archj.richt.ir ارسال کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405022001309
راضیه حسینی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha