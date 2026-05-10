به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در چهارمین شماره از دوره چهارم مجله باستان‌شناسی، ۶ مقاله با عناوین «ارائۀ یک الگوی یکپارچه برای حفاظت از محوطه‌های باستان‌شناسی در قالب پروژۀ پیش‌ازتاریخی زهره در محوطۀ چگاسفلا، جنوب‌غربی ایران»، نوشتۀ عباس مقدم، «معماری و فضاهای جنسیتی‌شده در برخی از محوطه‌های پیش‌ازتاریخی جنوب‌غربی آسیا»، نوشتۀ سمانه نظیف، «پیچیدگی تطبیقی در دورۀ آغازایلامی: شبکه‌ها، نظام اداری و پویایی بین‌منطقه‌ای»، نوشتۀ دنیا اعتمادی‌فر، روح‌الله یوسفی زشک و محمداقبال چهری، «خارپشت‌های گزنفون و لگام قپه‌دار هخامنشی»، نوشتۀ دنیل توماس پاتس، «حفاظت از دسترسی به منابع آب در خارج از استحکامات ایران باستان: دسترسی محافظت‌شدۀ سطحی یا زیرزمینی»، نوشتۀ ژان کلود ووآزن و رضا فرنود، «بررسی باستان‌شناختی منطقۀ مریوان؛ نتایج دو فصل بررسی میدانی شناسایی محوطه‌ها و توالی‌های فرهنگی»، نوشتۀ نعمت حریری، فاتح زارع‌فر، حمزه محمدپور، سامران آسیابانی و محمد معصومیان منتشر شد.

پژوهشگران می‌توانند مقالات علمی خود را برای انتشار در مجلۀ باستان‌شناسی براساس شیوه‌نامه، از طریق سامانۀ نشریه به آدرس archj.richt.ir ارسال کنند.

