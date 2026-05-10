به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرناز فرهی‌مقدم با تأکید بر اهمیت تعیین عرصه و حریم آثار و ابنیه تاریخی و استان کرمان در راستای صیانت از این آثار و کمک به روند توسعه شهری افزود: طرح مطالعاتی تعیین حریم تعدادی از ابنیه تاریخی استان با تخصیص اعتبار بیش‌از ۷ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی آغاز شده‌است.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی کرمان تصریح کرد: در انجام این طرح مطالعاتی تعیین حریم بازار تاریخی سیرجان، ارگ تاریخی راین، حمام قلعه محمود کرمان، مجموعه حاج‌آقا علی کرمان، تل قلعه لنگر ماهان و قلعه تاریخی منوجان در دستور انجام قرار دارد.

او در ادامه اظهار کرد: تعیین حریم آثار تاریخی استان کرمان، اقدامی راهبردی و چندوجهی است که همزمان صیانت از هویت کهن این سرزمین، توسعه و بازآفرینی پایدار شهری و رونق گردشگری را تضمین می‌کند.

فرهی‌مقدم در پایان خاطرنشان کرد: با ترسیم مرزهای قانونی و فنی برای محوطه‌ها و ابنیه تاریخی ارزشمند، ضمن جلوگیری از تعرض و ساخت‌وسازهای ناهمگون و حفظ یکپارچگی منظر فرهنگی، بستر حقوقی لازم برای طراحی پهنه‌های گردشگری، جذب سرمایه‌گذار و اجرای طرح‌های بازآفرینی بافت‌های پیرامونی فراهم می‌آید و استان کرمان می‌تواند از ظرفیت ثبت جهانی و میراث بی‌بدیل خود، نه به‌عنوان مانعی برای توسعه، بلکه به‌ مثابه موتور محرک اقتصاد فرهنگ ‌بنیان و شهری انسان‌محور بهره‌برداری کند.

