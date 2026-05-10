برگزاری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در حوزه گردشگری استان سمنان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد طاهریان روز یک شنبه 20 اردیبهشت ماه 1405 با اعلام این خبر گفت: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گردشگری استان سمنان با حضور نمایندگان دفتر اقتصادی استانداری سمنان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، ادارات کل امور مالیاتی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیریت شعب بانک کشاورزی، تأمین اجتماعی استان و همچنین کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، با هدف بررسی مسائل و مشکلات تأسیسات گردشگری استان، به‌ویژه دفاتر خدمات مسافرتی، برگزار شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: با توجه به شرایط پیش‌آمده و پیامدهای ناشی از جنگ رمضان، بخشی از فعالان حوزه گردشگری استان، به‌ویژه دفاتر خدمات مسافرتی و برخی تأسیسات گردشگری، با مشکلات و موانعی در حوزه فعالیت، درآمدزایی و استمرار خدمات روبه‌رو شده‌اند که ضرورت داشت این مسائل در نشستی تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گیرد.

او با اشاره به حضور برخی از مدیران تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی در این جلسه و بیان مشکلات این حوزه توسط فعالان گردشگری، اظهار کرد: در این کارگروه، موضوعات مهمی از جمله مسائل مالیاتی، بیمه، تسهیلات، حمایت‌های بانکی و سایر مطالبات و دغدغه‌های فعالان صنعت گردشگری استان مطرح شد و هر یک از دستگاه‌های اجرایی حاضر، دیدگاه‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارهای خود را برای کمک به رفع این موانع ارائه کردند.

طاهریان تصریح کرد: حفظ پایداری واحدهای گردشگری، صیانت از اشتغال ایجادشده و کمک به استمرار فعالیت کسب‌وکارهای این حوزه، از اولویت‌های جدی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان است و در همین راستا، تلاش داریم با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، مسیر رفع موانع و تسهیل فعالیت فعالان این بخش را هموار کنیم.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری این‌گونه نشست‌های تخصصی، زمینه‌ساز هم‌افزایی، تصمیم‌گیری مؤثر و پیگیری عملی مطالبات فعالان گردشگری است و امیدواریم با تداوم این روند، بخشی از مشکلات موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.



