به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: کارگاه آموزشی حیاتوحش، اقدامی مؤثر برای افزایش آگاهی نسل جدید درباره ارزشهای طبیعی و زیستمحیطی منطقه و یکی از ارکان مهم در مسیر ثبت جهانی این روستای ارزشمند، برای کودکان با همکاری مدیریت پارک ملی توران در روستای هدف گردشگری قلعه بالا آغاز شد
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود افزود: این برنامه که ویژه دانشآموزان مقطع ابتدایی روستا طراحی شده، با هدف آشنا کردن کودکان با ارزشهای طبیعی، زیستی و اکولوژیک منطقه در حال برگزاری است.
او بیان کرد: قلعه بالا در قلب یکی از مهمترین زیستبومهای ایران قرار دارد و کودکان این روستا باید از همان سنین پایین با اهمیت حیاتوحش، تنوع زیستی و نقش گونههای جانوری در تعادل طبیعت آشنا شوند. آموزش درست در کودکی، پایهای برای حفاظت آینده این منطقه است.
رضویان تصریح کرد: در این برنامه آموزشی، مربیان با زبانی ساده و کودکانه درباره اهمیت حیاتوحش توران، ویژگیهای زیستی جانوران، نقش آنها در اکوسیستم و شیوههای درست تعامل با حیوانات توضیحاتی ارائه کردند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود افزود: همچنین به کودکان آموزش داده شد که چگونه با مشاهده ردپاها و نشانههای طبیعی، حضور گونههای جانوری را در محیط پیرامون خود تشخیص دهند.
او تشریح کرد: بخش تعاملی کارگاه با پرسش و پاسخ، بازیهای آموزشی و مشارکت فعال دانشآموزان همراه بود، فضایی که علاوه بر افزایش آگاهی زیستمحیطی، باعث تقویت روحیه همکاری، مسئولیتپذیری و حس تعلق کودکان به روستای خود شد.
رضویان تأکید کرد: این کارگاهها فقط فعالیتهای آموزشی ساده نیستند، بلکه بخشی از مسیر حرفهای روستا برای دستیابی به ثبت جهانیاند و آگاهی نسل آینده، مشارکت جامعه محلی، پیوند گردشگری پایدار با آموزش، و معرفی علمی ارزشهای طبیعی از معیارهای کلیدی یونسکو محسوب میشوند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود اظهار کرد: همکاری مستمر پارک ملی توران در برگزاری چنین دورههایی، سبب میشود ارزشهای اکولوژیک و تنوع زیستی منطقه بهصورت علمی، مستند و قابل ارائه در پرونده ثبت جهانی معرفی شود.
او در پایان خاطرنشان کرد: کارگاه حیاتوحش برای کودکان، گامی مؤثر در شکلگیری نسلی آگاه و مسئولیتپذیر است و نقش مهمی در تبدیل قلعه بالا به الگوی همزیستی مسئولانه انسان و طبیعت ایفا میکند.
