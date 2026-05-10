به گزارش خبرنگار میراث آریا، سمینار «نقش مجموعه‌داری در توسعه گردشگری» با همکاری انجمن مفاخر معماری ایران، انجمن مجموعه‌داران ایران، انجمن ملی روابط عمومی و ارتباطات و همراهی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و حضور مجموعه‌داران کرمانشاهی برگزار می‌شود.

این رویداد روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ساعت ۲ الی ۴ بعدازظهر در محل پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در خیابان ۳۰ تیر برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان در نظر داشته باشند که به منظور حضور در سمینار باید از طریق لینک زیر ثبت نام کنند:

https://survey.porsline.ir/s/OPC7xMWR

