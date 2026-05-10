۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۸

سمینار «نقش مجموعه‌داری در توسعه گردشگری» برگزار می‌شود

سمینار «نقش مجموعه‌داری در توسعه گردشگری» در آستانه روز جهانی موزه و هفته میراث‌فرهنگی در سال استان کرمانشاه» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سمینار «نقش مجموعه‌داری در توسعه گردشگری» با همکاری انجمن مفاخر معماری ایران، انجمن مجموعه‌داران ایران، انجمن ملی روابط عمومی و ارتباطات و همراهی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و حضور مجموعه‌داران کرمانشاهی برگزار می‌شود.

این رویداد روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ساعت ۲ الی ۴ بعدازظهر در محل پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در خیابان ۳۰ تیر برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان در نظر داشته باشند که به منظور حضور در سمینار باید از طریق لینک زیر ثبت نام کنند:

https://survey.porsline.ir/s/OPC7xMWR

کد خبر 1405022001334
فاطمه رهبر
دبیر مریم قربانی‌نیا

