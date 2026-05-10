به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان با همکاری مؤسسه آموزشی زمین گشت پارس، در راستای سیاست‌های آموزشی و توانمندسازی منابع انسانی، اقدام به برگزاری ۶ دوره تخصصی گردشگری در اردیبهشت‌ماه سال جاری کرده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: این دوره‌ها با هدف به‌روزرسانی دانش تخصصی، ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای بهره‌برداران و راهنمایان گردشگری و همچنین بهبود سطح خدمات ارائه‌شده در تأسیسات گردشگری استان برنامه‌ریزی شده و تلاش شده است موضوعات کاربردی و متناسب با نیازهای روز صنعت گردشگری در سرفصل‌ها گنجانده شود.

او بیان کرد: دوره‌های شهرستان شاهرود در روزهای ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در مجتمع گردشگری دلیار برگزار می‌شود که عناوینی همچون حمایت و توسعه کسب‌وکارهای روستایی و محلی در گردشگری، مدیریت بحران و افزایش تاب‌آوری تأسیسات گردشگری، آشنایی با مدیریت و بهره‌برداری اقامتگاه‌های بوم‌گردی و توانمندسازی و بازآموزی راهنمایان گردشگری را شامل می‌شود.

طاهریان افزود: در شهرستان سمنان نیز دوره‌های آشنایی با مدیریت و بهره‌برداری اقامتگاه‌های بوم‌گردی و توانمندسازی و بازآموزی راهنمایان گردشگری در روز ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در نمازخانه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار خواهد شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با تأکید بر اهمیت آموزش مستمر در صنعت گردشگری تصریح کرد: حضور در این دوره‌ها برای بهره‌برداران و مدیران تأسیسات گردشگری و همچنین راهنمایان، به‌عنوان یکی از الزامات تمدید پروانه‌های بهره‌برداری و کارت‌های راهنمای گردشگری محسوب می‌شود و از این‌رو مشارکت فعال در آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در استمرار فعالیت حرفه‌ای افراد داشته باشد.

او خاطرنشان کرد: شرکت در تمامی این دوره‌ها رایگان است و در پایان، به شرکت‌کنندگان گواهینامه معتبر از سوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان اعطا می‌شود.

