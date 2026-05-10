بازگشت‌ جریان زندگی به بافت تاریخی شهر کرمان/ لزوم تشکیل شورای بافت تاریخی استان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدعلی طالبی عصر شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در بازدید از بافت تاریخی منطقه زریسف شهر کرمان با تاکید بر ضرورت بازگشت جریان زندگی به بافت تاریخی تصریح کرد: برای حفظ بافت تاریخی اولین اتفاقی که باید بیفتد این است که جریان زندگی در بافت تاریخی حاکم شده و باید از ظرفیت بافت تاریخی برای فعال شدن خانههای خلاق صنایعدستی و برگزاری رویدادهای گردشگری، فرهنگی و هنری بهرهبرداری لازم به عمل آورده شود.
استاندار کرمان تصریح کرد: خوشبختانه امسال نسبت به سال گذشته پیشرفت خوبی در بازسازی خانههای تاریخی داشتیم و این روند میتواند زمینهساز توسعه احیا، ساماندهی و مرمت بافت تاریخی شهر کرمان باشد.
او در ادامه تاکید کرد: باید شرایط برای حضور سرمایهگذاران و شکلگیری جریان سرمایهگذاری در قالبهای مختلف در محدودههای تاریخی شهر فراهم شود.
طالبی در پایان خاطرنشان کرد: تشکیل شورای بافت تاریخی استان با هماهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، شهرداری، اتاق بازرگانی و دیگر دستگاههای مسئول به منظور سیاستگذاریهای عمومی و کلی در این حوزه روند ساماندهی و توسعه شهری با حفظ اصالت کالبدی را در بافت تاریخی تسریع و تسهیل خواهد کرد.
