به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمد صادق رضویان روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: گروهی تخصصی در حوزه تولید محتوا با حضور در روستای تاریخی و گردشگری قلعه‌بالا، فرایند مستندسازی و روایت تصویری از ابعاد مختلف زندگی در این روستای ارزشمند را آغاز کرده‌اند تا تصویری جامع، حرفه‌ای و اثرگذار از ظرفیت‌های منحصربه‌فرد آن ثبت و ارائه شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود افزود: در این پروژه، تلاش شده است ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، زیست‌محیطی و گردشگری قلعه‌بالا در قالبی مستند و مردم‌نگارانه به تصویر کشیده شود.

او بیان کرد: حضور در میان مردم محلی و ثبت جلوه‌هایی از بافت تاریخی روستا، آیین‌های کهن، بازی‌های بومی، پوشاک سنتی، خوراک محلی، مناظر طبیعی منطقه، پارک ملی توران و حیات وحش، از مهم‌ترین بخش‌های این روایت تصویری است.

رضویان تصریح کرد: آنچه در این طرح اهمیت دارد، صرفاً ثبت تصاویر زیبا از یک روستا نیست، بلکه نمایش جریان زندگی در قلعه‌بالا با رویکردی هنری، مستند و واقع‌گرایانه است، روایتی که از معماری پلکانی و چشم‌انداز کویری روستا تا تعامل سازنده مردم با طبیعت و گردشگران را در بر می‌گیرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود با اشاره به جایگاه ویژه قلعه‌بالا در حوزه گردشگری روستایی گفت: این روستا در سال‌های اخیر به یکی از نمونه‌های موفق توسعه گردشگری پایدار و جامعه‌محور در نوار کویری ایران تبدیل شده و امروز به‌عنوان یکی از روستاهای شاخص و کاندید گردشگری جهانی، از ظرفیت بالایی برای معرفی در سطوح ملی و بین‌المللی برخوردار است.

او تشریح کرد: هدف از اجرای این پروژه، انعکاس تلاش‌ها و ابتکارات جامعه محلی در حفظ میراث فرهنگی، پاسداشت سبک زندگی بومی و ترویج الگوهای زیست‌پایدار است؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در معرفی قلعه‌بالا به‌عنوان الگویی موفق در توسعه گردشگری روستایی ایفا کند.

رضویان خاطرنشان کرد: مجموعه تصویری تهیه‌شده پس از تدوین نهایی، به سازمان جهانی روستاهای منتخب گردشگری ارسال خواهد شد تا جلوه‌ای از اصالت، پویایی و زیبایی زندگی روستایی ایرانی در سطح بین‌المللی معرفی شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود در پایان تأکید کرد: قلعه‌بالا با برخورداری از چشم‌اندازهای منحصربه‌فرد طبیعی و فرهنگی، ظرفیت آن را دارد که بیش از گذشته به‌عنوان نگین کویر و نماد گردشگری مسئولانه و پایدار در کشور و جهان شناخته شود.

انتهای پیام/